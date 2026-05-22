De la acción heroica a la prisión: Vinculan a proceso a Pedro Buendía, oficial que abatió a asaltante

La situación legal de Pedro Buendía, el agente de seguridad pública de la Ciudad de México que intervino para detener un atraco, dio un vuelco drástico en los tribunales capitalinos.

Luego de desahogarse una comparecencia en las instalaciones del Reclusorio Oriente, una juzgadora determinó iniciar de manera formal un procedimiento penal en su contra, bajo la clasificación delictiva de homicidio intencional calificado con ventaja.

#CDMX | En el Reclusorio Oriente se lleva a cabo la audiencia en la que se podría definir la situación jurídica de Pedro Buendía, policía acusado de homicidio calificado.



El 02 de febrero de 2025 en la colonia Valle de Luces, en Iztapalapa, frustró a tiros un intento de asalto… pic.twitter.com/OK05bJ7Lrf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 22, 2026

Este mandato se genera a raíz del cumplimiento de sus obligaciones policiales al repeler a un agresor que terminó sin vida. No obstante, al haber transcurrido más de 12 meses desde que se registraron los acontecimientos, la autoridad judicial fijó un periodo de 45 días dedicado exclusivamente a las indagatorias complementarias, lapso en el cual los abogados del imputado buscarán recabar evidencias adicionales a su favor.

Durante este mes y medio, el uniformado tiene el beneficio de transitar de forma libre al haberse eliminado cualquier tipo de restricción restrictiva, lo que le permite reincorporarse de lleno a sus funciones cotidianas dentro de la corporación policiaca.

La estrategia en libertad: 45 días para desmontar la acusación de la fiscalía

El panorama de la defensa se concentra ahora en el aprovechamiento de los tiempos procesales. Conforme a las declaraciones de Mario Solís, litigante encargado de la representación legal del elemento, el punto más relevante de esta resolución provisional consiste en la posibilidad de que su cliente retome sus actividades económicas y operativas, debido a que quedó sin efecto la suspensión que le impedía presentarse en su corporación laboral.

El cuerpo de abogados contempla que estos 45 días serán cruciales para determinar el rumbo del caso antes de presentarse a la audiencia intermedia, dejando abierta la posibilidad de solicitar una extensión del plazo asignado a la investigación en caso de considerarlo necesario.

El mundo al revés: Policía Buendía enfrenta 50 años de cárcel tras frustrar asalto en Iztapalapa

La defensa enfatizó que la jueza modificó la totalidad de los criterios de supervisión previas, por lo que el oficial no cuenta con ninguna restricción de movilidad o vigilancia por el momento, a pesar de mantener el cargo formal por la muerte del civil.

El origen del conflicto en IztapalapaPara comprender el origen de este juicio es necesario remitirse a los hechos del 2 de febrero de 2025 en el perímetro de la alcaldía Iztapalapa, específicamente en la colonia Valle de Luces.

En aquella fecha, un individuo destrozó el vidrio de un acceso peatonal con la clara intención de ingresar por la fuerza a una unidad comercial para cometer un robo.

Al notar la presencia y las intenciones del sospechoso, el oficial Buendía accionó el armamento a su cargo de forma repetida. Las detonaciones impactaron directamente en la humanidad del presunto delincuente, provocando su deceso pocos momentos después del enfrentamiento en el negocio, un suceso que hoy mantiene bajo la lupa judicial el actuar del agente.