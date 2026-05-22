¿Cómo avanza el Metro CDMX hoy? Reportan humo en la Línea 2 y avance lento en otras 6 Líneas
Consulta la información oficial del STC Metro CDMX para este viernes. Conozca los tiempos de traslado, el aforo en andenes y las líneas con mayor demanda este 22 de mayo.
La mañana de este viernes 22 de mayo, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro registra la afluencia habitual del cierre de semana laboral. Para los usuarios de la red, es indispensable contar con información precisa sobre el estado del servicio antes de ingresar a las instalaciones.
En Azteca Noticias recopilamos los datos y comunicados emitidos por la cuenta oficial del STC Metro en X. A continuación, se detalla el reporte de intervalos de espera, niveles de saturación y las maniobras operativas activas en las 12 líneas.
Metro CDMX: Reporte de avance y tiempos de espera hoy viernes 22 de mayo
Siguen los retrasos de la Línea 7
Usuarios siguen comentando que la Línea 7 continúa con retrasos considerables.
Humo en la Línea 2 del Metro
Usuarios reportaron humo en la estación Cuitláhuac en la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México. El Servicio de Transporte Colectivo señaló que la marcha es continua y nunca especificó lo sucedido.
🚨#AlertaADN— adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 22, 2026
¡Atención!⚠️🚇Se reporta humo en la estación Cuitláhuac de la Línea 2 del Metro (@MetroCDMX) pic.twitter.com/1YW4i7Ubxh
Marcha lenta en 6 líneas
Atención. Reportan marcha lenta en las Líneas 2, 3, 4, 5, 8 y B del Metro de la Ciudad de México. Esto debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la capital. En algunas estaciones usuarios reportan retrasos de hasta 10 minutos.
#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 5, 8 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 22, 2026
Toma previsiones. pic.twitter.com/IEk0mSwqJh
Línea 2 con retrasos considerables
Usuarios comentan que llevan 15 minutos parados en la estación San Cosme de la Línea 2 con las puertas cerradas.
Línea 8 con importantes retrasos
Usuarios comentan que la Línea 8 tiene importantes retrasos, específicamente en dirección Garibaldi.
Nueve Líneas con circulación constante
La circulación de trenes en las Líneas 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, A y B es constante en ambos sentidos y la afluencia se mantiene controlada.
Seis Líneas con alta afluencia
Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 2, 5, 8, 9, 12 y A.
Líneas 3 y 7 con alta afluencia
Se registra afluencia alta en las Líneas 3, y 7 lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes
Línea 7 con importantes retrasos
Usuarios comentan que la Línea 7 presenta importantes retrasos.
Líneas con alta afluencia
Las Líneas 1, 2, 6, 8, 9 y B presentan afluencia moderada, ¡toma tus precauciones!
Comienza el servicio en el Metro CDMX
Comienza el servicio en el Metro CDMX para este viernes 22 de mayo. En la Ciudad de México se espera una temperatura Máx. 25° C Mín. 11° C.