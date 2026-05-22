¿Cómo avanza el Metro CDMX hoy? Reportan humo en la Línea 2 y avance lento en otras 6 Líneas

La mañana de este viernes 22 de mayo, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro registra la afluencia habitual del cierre de semana laboral. Para los usuarios de la red, es indispensable contar con información precisa sobre el estado del servicio antes de ingresar a las instalaciones.

En Azteca Noticias recopilamos los datos y comunicados emitidos por la cuenta oficial del STC Metro en X. A continuación, se detalla el reporte de intervalos de espera, niveles de saturación y las maniobras operativas activas en las 12 líneas.