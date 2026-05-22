Clara Brugada solicita intervención de la FGR a un año del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz

Al cumplirse el primer aniversario luctuoso de Ximena Guzmán y José Muñoz, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó de manera oficial que ya solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se sume de lleno a las investigaciones del caso, buscando romper con la falta de resultados que ha marcado el proceso a nivel local.

Durante su encuentro con los medios, la mandataria capitalina confirmó que el Gobierno Federal también ha tomado cartas en el asunto para intentar esclarecer el doble homicidio que conmocionó al sector público y social de la capital hace exactamente un año.

FGR toman el control del caso

La gravedad del estatus del expediente obligó a las autoridades de la capital a recurrir a las instancias federales ante la complejidad de las indagatorias. De acuerdo con lo expresado por la jefa de Gobierno, la atracción de ciertos componentes del caso por parte de la federación ya es una realidad.

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"Acerca del asesinato de nuestros compañeros, sí, estamos nosotros, ya solicitamos a la Fiscalía General de la República, por un lado que intervenga en la investigación, de hecho hay algunos temas que ya están atendiendo y por otro lado, el Gobierno Federal está ya participando en la investigación", puntualizó Clara Brugada.

Con esta medida, el caso de Ximena Guzmán y José Muñoz da un vuelco institucional, restando peso a la Fiscalía General de Justicia local (FGJCDMX) y abriendo una nueva línea de coordinación técnica con el objetivo de identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales del crimen a doce meses de la tragedia.