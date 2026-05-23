“Sumando Amigos A.C.": el grupo afin a “La Chokiza” que acecha al Edomex

El grupo delictivo "La Chokiza" siguió operando tras la captura de su fundador Alejandro Gilmare “N”, alias “El Choko”, pero presuntamente ahora era dirigido por su hermano David “N” alias “El Deivid” y/o “El Chino”.

Este último sujeto fue detenido hoy en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al ser ubicado como el nuevo líder del grupo que opera en el Estado de México (Edomex).

“El Choko”, de “La Chokiza”, fue detenido en Ecatepec.|Denuncia en Redes

¿Qué es "La Chokiza", el grupo que fundó "El Choko"?

"La Chokiza", de acuerdo con las autoridades de seguridad, es una organización relacionada con actividades delictivas en los municipios de:



Ecatepec

Tecámac

Coacalco

Tultitlán

Acolman

Tezoyuca

Zumpango

Tultepec

En redes sociales dicen ofrecer respaldo a comerciantes para que puedan vender sin que alguien los moleste, pero sus actividades son más a las de un grupo de choque con apariencia de organización social.

Sin embargo, está relacionada con despojos, extorsiones, narcomenudeo, homicidios y secuestros, entre otros delitos y hasta fue vinculada con Azucena Cisneros, presidenta municipal de Ecatepec.

Así opera el grupo criminal “La Chokiza”, mismo que se relaciona con Azucena Cisneros

Surge grupo "Sumando Amigos A.C.": así opera en el Edomex

La detención de David “N” reveló la presencia de una agrupación llamada “Sumando Amigos A.C.”, que junto con “La Chokiza”, estarían relacionadas con diversos delitos como extorsión, narcomenudeo, homicidio, secuestro y despojo.

"La Chokiza" no opera solosa, pues ha buscado alianzas con la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), “Los Mayas”, “Troyanos Jr”, “Hermandad Juárez” y el “Sindicato Nacional 25 de Marzo”.

El hermano de "El Choko" era presunto dirigente de la organización “Sumando Amigos A.C.”, dedicada a realizar “acciones de asistencia social”, no obstante, podría ser un grupo que opera un esquema de cuotas o extorsión a personas.

Guillermo Fargoso “El Memo” vinculado con “La Chokiza” presume cercanía con Noroña

El caso que llevó a la cárcel a "El Deivid", hermano de "El Choko"

David “N”, alias “El Deivid” y/o “El Chino” fue detenido hoy por su probable participación en un secuestro exprés para extorsionar a un comerciante en Ecatepec el 17 de septiembre de 2025.

La víctima era una vendedor ambulante a quien privó de la libertad en complicidad con dos sujetos más, quienes se ostentaron como integrantes de “La Chokiza y bajo amenazas, le habrían exigido dinero para dejarlo trabajar

No obstante, al negarse, lo habrían obligado a subir a un vehículo en donde lo privaron de su libertad durante poco menos de una hora mientras lo amenazaban de muerte, por lo que la víctima accedió a las exigencias logrando que lo liberaran. Ahora este sujeto fue ingresado al Centro Penitenciario de Ecatepec a disposición de un juez.