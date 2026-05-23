VIDEO | Así se desplomó barda sobre camión en el Centro Histórico de CDMX

Una barda se desplomó cuando un camión de transporte público circulaba sobre la calle Allende 74, en Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) y una cámara grabó el momento exacato del colapso.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil confirmó que la caída de la barda dejó un saldo de cuatro personas lesionadas, pero por fortuna nadie perdió la vida.

Hasta el momento se reportan cuatro personas heridas por la caída de una barda en Allende, en el Centro Histórico, reporta Protección Civil de la #CDMX



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Momento exacto del desplome de una barda en el Centro Histórico de CDMX

Los hechos ocurrieron sobre una calle ubicada en la zona de La Lagunilla, un punto muy concurrido pod cientos de personas y con decenas de comercios.

El colapso de la barda quedó registrado en video por una cámara particular en donde se observa cómo el camión de pasajeros circulaba lentamente cuando de pronto la barda se cayó.

🚨 Así fue el momento que colapsó la barda sobre un camión de pasajeros en la calle Allende del Centro Histórico de la CDMX.https://t.co/OhkDohLjIk pic.twitter.com/8ts9viAkN8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 23, 2026

¿Por qué se desplomó una barda en el Centro Histórico sobre Allende 74?

Una racha de viento registrada esta tarde provocó el colapso de una barda de aproximadamente 15 metros de largo por 5 metros de alto.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil y trabajadores del inmueble laboraron en la remoción de escombros.

Como daños materiales se reportaron dos automóviles y un microbús afectados, en tanto, autoridades acordonaron la zona para evitar riesgos a peatones y automovilistas.

No obstante, se espera el peritaje correspondiente para determinar si la estructura presentaba fallas previas.

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, y Myriam Urzúa, secretaria de Protección Civil de la CDMX, arribaron al lugar, junto con servicios de emergencia, para coordinar las labores de rescate y remoción de escombros.

Menor de edad resulta lesionado tras colapso de barda sobre camión

Las autoridades indicaron que tras el desplome de la barda sobre la unidad de transporte público, se activaron los protocolos se atención para los lesionados.

Equipos de emergencia arribaron al sitio para brindat atención médica y para remover los escombros, hechos que dejaron daños materiales en otros automóviles que estaban en el punto.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Cicil, los hechos dejaron un menor y tres adultos lesionados.

Hospitalizan a lesionados tras colapso de barda en La Lagunilla

De las cuatro personas afectadas, tres de ellas fueron trasladadas a un hospital.

Se trata de dos trabajadores que fueron llevados a un hospital privado y un menor de edad que viajaba en el camión de transporte público, quien fue trasladado al Hospital Primero de Ictubre del ISSSTE.

Mientras que una cuerta persona decidió acudir al servicio médico por cuenta propia y se retiró del lugar del accidente.