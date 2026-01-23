Accidentes, bloqueos y tráfico en la carretera México-Cuernavaca hoy: Noticias EN VIVO este viernes 23 de enero

Este viernes 23 de enero, inicia el éxodo de fin de semana y la Autopista México-Cuernavaca (95D) se convierte en el termómetro vial del sur de la capital. Miles de capitalinos se dirigen hacia Morelos y Guerrero, enfrentando puntos críticos como la curva de "La Pera", la zona de neblina en Tres Marías y la saturación habitual en la Caseta de Tlalpan.

En este reporte EN VIVO, te mantenemos informado sobre bloqueos hoy, accidentes viales, reducción de carriles por obras y las condiciones climatológicas reportadas por CAPUFE y la Guardia Nacional, para que tu salida de la CDMX sea segura.