Accidentes, bloqueos y tráfico en la carretera México-Cuernavaca hoy: Noticias EN VIVO este viernes 23 de enero
Sigue el minuto a minuto del tráfico en la autopista México-Cuernavaca hoy viernes 23 de enero; reporte de accidentes en La Pera, carga en la caseta de Tlalpan y clima en Tres Marías.
Este viernes 23 de enero, inicia el éxodo de fin de semana y la Autopista México-Cuernavaca (95D) se convierte en el termómetro vial del sur de la capital. Miles de capitalinos se dirigen hacia Morelos y Guerrero, enfrentando puntos críticos como la curva de "La Pera", la zona de neblina en Tres Marías y la saturación habitual en la Caseta de Tlalpan.
En este reporte EN VIVO, te mantenemos informado sobre bloqueos hoy, accidentes viales, reducción de carriles por obras y las condiciones climatológicas reportadas por CAPUFE y la Guardia Nacional, para que tu salida de la CDMX sea segura.
Carretera México-Cuernavaca EN VIVO: Accidentes, bloqueos y tráfico en la autopista hoy viernes 23 de enero
Consejo FIA: Motociclistas en fin de semana
Los viernes y, sobre todo, los fines de semana, la autopista registra una alta afluencia de grupos de motociclistas.
- Para automovilistas: Revisa constantemente tus espejos retrovisores y puntos ciegos antes de cambiar de carril.
- Para bikers: Evita circular por el acotamiento y realizar maniobras de rebase imprudentes; los operativos "Radar" de la Guardia Nacional suelen estar activos en la zona de Tres Marías.
Última actualización oficial de CAPUFE
A las 5 pm del jueves 22 de enero se dio la última actualización oficial de CAPUFE: Accidente atendido en el kilómetro 78 de la México-Cuernavaca, dirección CDMX.
Se presume tránsito libre y fluido en ambas direcciones.
🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢#AutMéxicoCuernavaca, km 78, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️.— CAPUFE (@CAPUFE) January 22, 2026