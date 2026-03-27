Accidentes, bloqueos y tráfico en la carretera México-Cuernavaca hoy: Noticias EN VIVO este viernes 27 de marzo
¿Sales de vacaciones de Semana Santa? Sigue aquí el reporte en tiempo real de la Autopista México-Cuernavaca y las carreteras más importantes de México este viernes 27 de marzo de 2026.
Este viernes 27 de marzo de 2026, la autopista México-Cuernavaca registra una carga vehicular intensa debido al inicio del flujo de fin de semana. Como es habitual, la zona sur de la capital presenta asentamientos desde el Monumento al Caminero hasta la zona de hospitales, afectando el ingreso a la vía rápida.
En este espacio, Azteca Noticias te ofrece el reporte actualizado minuto a minuto para que planifiques tu viaje y evites contratiempos por accidentes, neblina o manifestaciones en las carreteras más importantes y con maytor afluencia de México, especialmente en este fin previo a Semana Santa.
Carretera México-Cuernavaca EN VIVO: Accidentes, bloqueos y tráfico en la autopista hoy 27 de marzo
¡Ojo! Tránsito detenido en la México-Cuernavaca
Vecinos de la alcaldía Xochimilco realizan un bloqueo a la altura de la caseta; exigen el servicio de agua potable. La protesta inició a las 07:00 de la mañana, coincidiendo con el arranque del inicio de vacaciones.
#AlertaVial | 🚧 Tránsito detenido en la México - Cuernavaca— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 27, 2026
Vecinos de la alcaldía Xochimilco realizan un bloqueo a la altura de la caseta; exigen el servicio de agua potable. La protesta inició a las 07:00 de la mañana, coincidiendo con el arranque del inicio de vacaciones.… pic.twitter.com/2LwCMXd9Q8
¿Qué pasa en la caseta México-Cuernavaca? Bloqueo genera caos
CAPUFE informa: Continúa la manifestación en la plaza de Cobro Tlalpan en la salida de la México-Cuernavaca. Continúa cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes.
OJO: Se recomienda tomar como vías alternas el Viaducto Elevado Tlalpan o carretera libre federal.
☑️ ACTUALIZACIÓN.#AutMéxicoCuernavaca, Plaza de Cobro Tlalpan. Continúa cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes.— CAPUFE (@CAPUFE) March 27, 2026
➡️ Se recomienda tomar como vías alternas el Viaducto Elevado Tlalpan o carretera libre federal.
Toma tus precauciones. Para más…
🟠 CARGA VEHICULAR 🟠#AutMéxicoQuerétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán. Registra carga vehicular en dirección CDMX por periodo vacacional. Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) March 27, 2026
¿Cómo va la México-Puebla?
Hubo un cierre parcial de circulación por un accidente en el kilómetro 96: Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central).
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠 #AutMéxicoPuebla, km 96, dirección Puebla. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central). Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) March 27, 2026