Accidentes, bloqueos y tráfico en la carretera México-Cuernavaca hoy: Noticias EN VIVO este viernes 27 de marzo

Este viernes 27 de marzo de 2026, la autopista México-Cuernavaca registra una carga vehicular intensa debido al inicio del flujo de fin de semana. Como es habitual, la zona sur de la capital presenta asentamientos desde el Monumento al Caminero hasta la zona de hospitales, afectando el ingreso a la vía rápida.

En este espacio, Azteca Noticias te ofrece el reporte actualizado minuto a minuto para que planifiques tu viaje y evites contratiempos por accidentes, neblina o manifestaciones en las carreteras más importantes y con maytor afluencia de México, especialmente en este fin previo a Semana Santa.