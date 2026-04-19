Magna, Premium y Diésel: Así amaneció el precio de la gasolina en México hoy, 19 de abril

¿Quieres saber dónde se vende más barata la gasolina hoy? En Azteca Noticias te compartimos en qué zonas del país reportan el precio más bajo del combustible para este domingo 19 de abril de 2026.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Para este domingo 19 de abril de 2026, los costos promedio a nivel nacional son los siguientes:

Gasolina Regular : 23.68 pesos por litro

: 23.68 pesos por litro Gasolina Premium: 28.30 pesos por litro

28.30 pesos por litro Diésel: 28.46 pesos por litro

Precio del gas natural vehicular 19 de abril de 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 19 de abril de 2026

Te compartimos los precios del combustible en la Ciudad de México para este domingo:

Gasolina Regular : 23.80 pesos por litro

: 23.80 pesos por litro Gasolina Premium : 28.41 pesos por litro

: 28.41 pesos por litro Diésel: 28.13 pesos por litro

Precio de gasolina en Edomex hoy 19 de abril de 2026

En el Estado de México, los precios son:

Gasolina Regular: 23.67 pesos por litro

23.67 pesos por litro Gasolina Premium: 27.85 pesos por litro

27.85 pesos por litro Diésel: 27.96 pesos por litro

Precio de gasolina en Guadalajara 19 de abril de 2026

En Guadalajara, el combustible se vende en:

Gasolina Regular: 23.99 pesos por litro

23.99 pesos por litro Gasolina Premium : 29.12 pesos por litro

: 29.12 pesos por litro Diésel: 28.70 pesos por litro

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Precio de gasolina hoy 19 de abril de 2026 en Monterrey

En Monterrey, los precios son:

Gasolina Regular : 24.01 pesos por litro

: 24.01 pesos por litro Gasolina Premium : 29.39 pesos por litro

: 29.39 pesos por litro Diésel: 28.26 pesos por litro

Precio de gasolina en Nayarit hoy 19 de abril de 2026

En Nayarit, se registran los siguientes costos:

Gasolina Regular : 23.98 pesos por litro

: 23.98 pesos por litro Gasolina Premium : 28.53 pesos por litro

: 28.53 pesos por litro Diésel: 28.89 pesos por litro

Precio de gasolina en Chihuahua hoy 19 de abril de 2026

En Chihuahua, los precios son:

Gasolina Regular : 22.29 pesos por litro

: 22.29 pesos por litro Gasolina Premium : 25.61 pesos por litro

: 25.61 pesos por litro Diésel: 27.82 pesos por litro

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

También te compartimos los costos del combustible en Estados Unidos para este 19 de abril de 2026:

Gasolina Regular : 4.04 dólares por galón (69.94 pesos)

: 4.04 dólares por galón (69.94 pesos) Gasolina Premium : 4.92 dólares por galón (85.17 pesos)

: 4.92 dólares por galón (85.17 pesos) Diésel: 5.55 dólares por galón (96.08 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

El precio del combustible para este domingo 19 de abril de 2026 corresponde a los reportes de los permisionarios conforme a lo establecido por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Entre las regiones con precios más bajos destaca Chihuahua, donde la gasolina regular se vende en 22.29 pesos por litro. En contraste, Monterrey, Nuevo León, figura entre las zonas con costos más elevados, alcanzando los 24.01 pesos por litro.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna y la Premium radica en el nivel de octanaje, es decir, su resistencia a la detonación dentro del motor.

La Magna cuenta con 87 octanos, ideal para motores de baja compresión. Por su parte, la Premium tiene 91 octanos o más, recomendada para vehículos con motores turbo, súper cargados o con inyección directa.

Para elegir el combustible adecuado, se sugiere revisar el manual del vehículo, así como la tapa del tanque o el marco de la puerta del conductor.

