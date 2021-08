Carta compromiso no es obligatoria para clases presenciales: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que no será obligatoria la carta compromiso de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la que el tutor tendrá que autorizar que los niños y niñas puedan regresar a clases presenciales.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional y al ser cuestionado por la polémica que generó la carta compromiso, AMLO dijo que la decisión la tomó alguien de abajo y que él no tuvo nada que ver con el documento, que forma parte de los 10 puntos que presentó la SEP para un regreso a clases presenciales seguro.

No es obligatoria, si van los niños a la escuela y no llevan la carta, no le hace. ¿Ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Pues, no. Fue una decisión de abajo, si me hubiesen consultado, hubiese yo dicho, no. Somos libres, prohibido prohibir.

En la conferencia mañanera, AMLO reiteró que no es obligatorio que los niños asistan a clases presenciales y aclaró que si los funcionarios de salud tuvieran indicios de que los estudiantes corren riesgo en las aulas, simplemente no iniciaría el ciclo escolar.

Si nosotros supiéramos que van a correr riesgo las niñas, los niños, pues sencillamente no se inicia el ciclo escolar. Para qué queremos la carta. No es obligatorio que lleven a los niños a la escuela, se van a cuidar a los niños

Al responder sobre la carta compromiso, AMLO reiteró que se deben correr riesgos en la vida y que se debe salir y enfrentar la realidad.

Tenemos que correr riesgos en la vida, todos corremos riesgos, imaginense si no salimos porque nos podemos enfermar, un mal aire nos afecta, nos da gripa, pulmonía, pues mejor no salimos y ahí estamos encerrados. No, hay que salir, enfrentar la realidad y confiar en que nos va a ir bien, porque la suerte también juega en esto

SEP está en mesas de diálogo con la CNTE para concretar clases presenciales

Al ser cuestionado sobre la negativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de regresar a clases presenciales, AMLO dijo que no hay problema si los maestros no quieren regresar a las aulas e insistió en que su gobierno está a favor de la educación.

“Se dialoga con todos, con la CNTE, lo está haciendo la secretaría de educación, se está abiertos a escuchar a todos y repito, no es obligatorio, es voluntario y repito si hay maestros que no quieren dar clases, porque tienen preocupaciones, pues no hay problema. Nosotros sostenemos que si estamos a favor de la educación y si nos importa la educación debemos de demostrarlo con hechos, porque sino todo el discurso se vuelve demagogia”,dijo el presidente AMLO.

