Mitad de semana y no sabes si tu carro descansa; conoce cómo opera el Hoy No Circula el miércoles 9 de julio

El programa Hoy No Circula, se implementa con el objetivo de seguir combatiendo la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México, especialmente durante los días de alta concentración de ozono. Este miércoles 9 de julio los vehículos con engomado rojo, placas con terminación 3 y 4 y que poseen holograma 1 o 2 deberán de quedarse en casa.

Si bien el programa ha sido una constante en la Ciudad de México (CDMX), es importante recordar que el 1 de julio se ha nuevas zonas del Estado de México (Edomex). Si eres de los que transitan a diario entre ambas entidades, asegúrate de estar al tanto para evitar cualquier inconveniente.

Programa Hoy No Circula: Estos son los carros que descansan el miércoles en la CDMX y Edomex|CAPUFE

¿Cuál es el calendario del Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6- lunes

Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8- martes

Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4- miércoles

Engomado verde, terminación de placa 1 y 2- jueves

Engomado azul, terminación de placa 9 y 0- viernes

Primer y tercer sábado de cada mes, los autos con terminación de placa impar (NON) y que tengan holograma 1, no pueden circular de 5:00 a 22:00 horas- sábado

En el caso del primer y tercer sábado de cada mes, los autos con terminación de placa impar (NON) y que tengan holograma 1, no pueden circular de 5:00 a 22:00 horas. Los vehículos con holograma 2 no circulan ningún sábado, sin importar la terminación.

¿Cuánto se paga por multa por el Hoy No Circula?

Las restricciones del programa se aplican desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), que incluye las 16 alcaldías de la CDMX y 18 municipios del Edomex.

El no respetar estas disposiciones puede traer una sanción económica, en la Ciudad de México, la multa por incumplimiento oscila entre 20 y 30 UMAS (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a un monto de 2,264 a 3,394 pesos en 2025.