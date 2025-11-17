¡Maduro, bajo asedio! EU clasificará al Cártel de los Soles como organización terrorista

Estados Unidos volvió a elevar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro con un anuncio que sacudió el tablero geopolítico del continente.

Marco Rubio, secretario de Estado, adelantó en sus redes sociales que Washington designará al Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés), una medida que abre la puerta a sanciones más duras, órdenes de captura reforzadas y acciones de cooperación militar internacional.

Rubio acusa a Maduro de liderar estructura criminal y terrorista

Rubio no dejó espacio para dudas. De acuerdo con el secretario de Estado, el llamado Cártel de los Soles opera bajo el mando del “ilegítimo Nicolás Maduro”, quien —sostuvo— ha permitido que esta estructura criminal corrompa instituciones venezolanas y participe en acciones de violencia terrorista, incluso en coordinación con otros grupos ya catalogados como terroristas. Además, acusó al régimen de facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa, un señalamiento que eleva aún más la tensión entre Washington y Caracas.

En agosto, Washington ya había enviado un mensaje contundente al elevar la recompensa por la captura de Maduro a 50 millones de dólares, la misma cifra que en su momento se ofreció por Osama bin Laden.

El anuncio llega en un escenario de máxima tensión. EEUU mantiene desplegada en el Caribe la fuerza militar más grande vista en la zona en medio siglo, superior incluso a la operación que en 1989 terminó con la captura del panameño Manuel Noriega. Las comparaciones entre ambos líderes —acusados de manipular procesos electorales, perseguir a la oposición y facilitar el narcotráfico— se han reactivado con fuerza.

.@StateDept intends to designate Cartel de los Soles as a Foreign Terrorist Organization (FTO). Headed by the illegitimate Nicolás Maduro, the group has corrupted the institutions of government in Venezuela and is responsible for terrorist violence conducted by and with other… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) November 16, 2025

¿Qué es el Cártel de los Soles y cómo surgió?

El llamado Cártel de los Soles es considerado por especialistas como la estructura criminal más influyente del narcotráfico venezolano, integrada por mandos militares, generales chavistas y altos funcionarios que han protegido al régimen de Maduro durante más de dos décadas.

Raúl Benítez-Manaut, experto en seguridad de la UNAM, recuerda que la red comenzó a tomar forma entre finales de los años 80 y principios de los 90, cuando los cambios en el narcotráfico colombiano —incluida la caída del Cartel de Medellín— obligaron a los grupos criminales a buscar nuevas rutas de transporte.

El término “Cártel de los Soles” apareció por primera vez en la prensa venezolana en los 90, tras las acusaciones contra el general Ramón Guillén Dávila, entonces jefe de los Servicios Contra el Tráfico de Drogas de la Guardia Nacional, y su sucesor, Orlando Hernández Villegas. Guillén fue señalado de permitir la entrada de hasta 22 toneladas de cocaína a territorio estadounidense en el marco de un controvertido programa coordinado con la CIA para infiltrar redes colombianas.

Desde entonces, la estructura se expandió, se consolidó dentro del aparato militar y terminó entrelazándose con el poder político en Venezuela. La posible designación como organización terrorista abre un capítulo inédito que podría redefinir las relaciones entre Washington y Caracas.