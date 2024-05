Balean casa de Nora Luciano, candidata a la presidencia municipal de Tlanchinol, Hidalgo

La violencia contra candidatas y candidatos en el país continúa a 16 días de las elecciones del próximo 2 de junio. El 11 de mayo pasado en la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega, candidata del PRI-PAN-PRD a la alcaldía Cuauhtémoc, denunció en redes sociales que su camioneta fue atacada a balazos cuando ella iba a bordo

Un nuevo caso de una agresión se registró en el estado de Hidalgo, donde fue reportada un ataque a balazos contra la casa de Nora Aidhé Luciano, candidata de Morena a la presidencia municipal de Tlanchinol, hechos que ocurrieron la noche de este miércoles 15 de mayo.

Nora Aidhé Luciano señala que ataque “no es tolerable”

Un día después de lo ocurrido, la candidata de Morena emitió un comunicado en el que confirmó que “el ataque violento” que se suscitó anoche en su domicilio. Asimismo, acusó que desde el comienzo del proceso electoral ha sido “objeto de calumnias y difamaciones” hacia su persona, así como su equipo de campaña.

“Quiero dejar en claro que atentar violentamente contra la vida de mi familia, como lo hicieron anoche, no es tolerable a la democracia”, expresó.

Nora Aidhé Luciano comentó ser siempre una mujer de paz y que no tiene problemas personales con nadie, por lo que atribuyó dicho ataque a que sus adversarios pretenden intimidarla. En el comunicado también expresó su gratificación por las muestras de solidaridad, preocupación y apoyo de las personas hacia ella.

“Hoy más que nunca seguimos más fuertes y convencidos de que la cuarta transformación debe y llegará a Tlanchinol, y no volverán a suceder casos lamentables como este”, manifestó Nora Aidhé Luciano.

No obstante, la morenista no dio más detalles de la agresión, de la cual se desconoce si ya existe una denuncia correspondiente ante las autoridades ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, para detener a la o las personas presuntamente implicadas en estos hechos y hasta el momento no hay personas detenidas por el ataque a balazos contra la casa de la candidata.