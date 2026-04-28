“Solo alcanza para la mitad": amas de casa resienten la inflación en el mercado

En los mercados, la realidad se siente distinta. Mientras el INEGI reportó recientemente una inflación de 4.53% y un aumento de apenas 0.11% en la canasta básica, muchas familias aseguran que los precios están mucho más altos.

¿Por qué amas de casa dicen que la inflación es más alta de lo que reporta el INEGI?

Claudia, ama de casa, asegura que el dinero ya no rinde. Cuenta que con mil pesos antes llenaba su carrito en la quincena, pero hoy apenas alcanza para lo básico.

“Ya llevo mil pesos y no llevo nada, solo carne y pescado… y me falta la verdura”, dice mientras recorre el mercado con la bolsa casi vacía.

Para quienes compran a diario, el aumento no parece menor. Verónica, otra ama de casa, asegura que el alza ha sido “considerable” y no solo en un producto. “No fue poquito, fue mucho… no nada más el jitomate, es casi todo”, comenta.

Comerciantes coinciden. Diego, quien vende verduras, explica que en las últimas semanas han subido productos clave como el chile serrano, el poblano, el pepino y la papa.

Juana Imelda, también comerciante, señala que cada vez es más difícil vender porque a las familias simplemente ya no les alcanza.

¿Qué está provocando el aumento en los precios de alimentos?

Detrás de estas alzas hay varios factores que se van encadenando. Uno de los principales es el incremento en el costo del diésel, que impacta directamente en el transporte de mercancías.

A esto se suma el aumento en fertilizantes, relacionado con conflictos internacionales como la Guerra de Irak, lo que encarece la producción agrícola. El resultado es un efecto dominó donde sube el costo de producir, luego el de transportar y finalmente el precio al consumidor.

La diferencia entre los datos oficiales y la percepción de la gente tiene que ver con cómo se mide la inflación. El INEGI calcula un promedio nacional basado en distintos productos y regiones, pero las familias suelen resentir más los aumentos en alimentos, que son gastos diarios e inevitables.

En la primera quincena de abril 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 145.805 y representó un aumento de 0.11% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 4.53%.



Por componente, la inflación anual… pic.twitter.com/1kJTzHvG0P — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) April 23, 2026

Consuelo, otra compradora, afirmó: “Una cosa es lo que dicen y otra lo que vivimos todos los días”.

Para muchas familias, la famosa cuesta de enero no terminó en febrero ni en marzo. Todo indica que se ha extendido hasta abril. Entre salarios que no aumentan al mismo ritmo y precios que siguen subiendo, cada visita al mercado se convierte en un reto para ajustar el gasto.