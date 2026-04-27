¿Sin clases por el Día del Niño 2026? Lo que dice la SEP sobre este 30 de abril

El Dia del Niño 2026 está a la vuelta de la esquina y la duda sobre si habrá suspensión de clases comienza a generar confusión entre las madres y padres de familia, pero ¿qué dice el calendario de la SEP sobre el 30 de abril?

¿Hay clases el jueves 30 de abril 202 por el Día del Niño?

¡Atención, madres y padres de familia! El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirma que el 30 de abril 2026 SÍ hay clases, por lo que las y los alumnos deberán presentarse de manera normal a las aulas.

El Día del Niño 2026, no es considerado como día feriado en México, por lo que las clases nunca se suspenden en esta fecha.

¿Hay clases el Día del Niño en México?|SEP

¿Qué dice el calendario de la SEP sobre el Día del Niño?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) explica que en el Día del Niño las clases no se suspenden; sin embargo, muchas instituciones suelen realizar distintas festividades, convivios o actividades especiales para los alumnos.

Por lo general, las actividades recreativas y convivios se realizan en escuelas de educación básica, por lo que el 30 de abril suelen disfrutarlo los alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

Fecha del primer 'megapuente' de mayo 2026: Estos son los días sin clases

¡Anota las fechas en el calendario! El mes de mayo 2026 llega con una gran cantidad de días libres para las y los estudiantes de educación básica. Aquí te resumimos los días en los que se suspenderán las actividades escolares y administrativas en México.



Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo (Puente oficial).

Día del Trabajo (Puente oficial). Martes 5 de mayo: Conmemoración de la Batalla de Puebla.

Conmemoración de la Batalla de Puebla. Viernes 15 de mayo: Día del Maestro (Suspensión de clases).

¿Habrá Consejo Técnico Escolar el último viernes de mayo 2026?

La respuesta es SÍ. El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) asegura que en el último viernes del mes de mayo las clases sí serán suspendidas, únicamente los alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

Recordemos que las y los estudiantes de preparatoria y Universidad no gozan de un día de descanso, pues ellos suelen regirse con calendarios diferentes; sin embargo, algunos pueden gozar de ciertos días feriados y puentes oficiales.