Ola de calor supera los 45 grados y llegan lluvias con granizo: estos estados de México serán los más afectados por el clima

Si sentiste el calor más fuerte en las últimas horas, no es casualidad; este martes 28 de abril la onda de calor seguirá dominando con el clima gran parte de México, con temperaturas que podrían superar los 45 grados en algunas regiones, mientras que en otros puntos del país se activarán lluvias con granizo, fuertes vientos e incluso riesgo de torbellinos.

El cambio en el clima es claro: calor extremo durante el día y condiciones inestables por la tarde; el pronóstico advierte que varios estados enfrentarán este contraste, por lo que es clave saber dónde hará más calor y dónde lloverá para evitar afectaciones.

¿Dónde golpeará más el calor este martes?

La onda de calor se mantiene activa en buena parte del territorio; las temperaturas más altas se esperan en:



Más de 45°C: Durango (noroeste) y Sinaloa (centro)

De 40 a 45°C: Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, entre otros

De 35 a 40°C: Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Colima y Estado de México

En la Ciudad de México el ambiente será más templado , pero aun así se esperan máximas de hasta 33°C.

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Lluvias, granizo y viento: estos estados deben estar atentos

Mientras el calor se intensifica, también se activan condiciones de lluvia en distintas regiones:



Chubascos con descargas eléctricas: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán y Estado de México

Lluvias aisladas: Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Además, se prevén rachas de viento de hasta 80 km/h en el norte del país y posibilidad de formación de torbellinos en Coahuila.

Contraste peligroso: calor extremo y cambios bruscos

El escenario para este martes combina calor intenso con cambios repentinos en el clima; este tipo de condiciones puede provocar golpes de calor, tolvaneras o afectaciones por lluvia en cortos periodos de tiempo.

Las rachas de viento también podrían derribar árboles o anuncios, por lo que autoridades recomiendan extremar precauciones, especialmente en zonas del norte y centro del país.

Frío en la madrugada: otro contraste

Aunque el día será caluroso, durante la madrugada se esperan temperaturas de hasta -5°C en zonas serranas del norte, lo que refleja el contraste climático que se mantiene en México.

Este martes no será un día cualquiera en el clima; el calor seguirá subiendo, pero las lluvias y el viento podrían sorprender en cuestión de horas.

Revisar el pronóstico del clima por estado y anticipar cambios será clave para evitar riesgos en traslados o actividades al aire libre.