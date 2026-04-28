Ya son más de 80 playas contaminadas tras derrame de hidrocarburo en el Golfo de México

A casi diez semanas de los primeros reportes, el derrame petrolero en el Golfo de México sigue generando preocupación entre comunidades costeras y organizaciones ambientales.

La Red Corredor Arrecifal alertó que la contaminación no ha sido contenida como se aseguró en versiones oficiales. Según sus monitoreos, en al menos 81 playas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas todavía hay restos de hidrocarburo, desde manchas grandes hasta pequeñas partículas mezcladas con la arena.

Incluso, en algunos puntos el chapopote sigue llegando con las corrientes, lo que indica que el problema no está resuelto y podría haber residuos en el fondo marino.

¿Qué playas siguen afectadas por el derrame de hidrocarburo?

Los reportes ciudadanos y recorridos de inspección señalan afectaciones a lo largo de más de mil kilómetros de costa, desde Paraíso, Tabasco, hasta Matamoros, Tamaulipas.

En sitios recientes como Pajapan, Veracruz, y Paraíso, Tabasco, se ha detectado nuevamente la llegada de hidrocarburo, lo que refuerza la hipótesis de que el material permanece en el mar y es arrastrado por fenómenos como los “Nortes”.

A casi 10 semanas desde los primeros reportes del derrame petrolero, la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México alerta que se están minimizando los impactos ecológicos, sociales y sanitarios en las comunidades afectadas. 🧵

📸: Red Corredor Arrecifal pic.twitter.com/xHjShs0va3 — Greenpeace México (@greenpeacemx) April 27, 2026

Además del daño visible, también hay afectaciones graves a la fauna, se han encontrado tortugas, delfines, aves y peces sin vida, así como posibles daños en manglares y arrecifes.

¿Qué dicen las comunidades sobre la limpieza y atención?

Las comunidades aseguran que la respuesta ha sido desigual. Mientras zonas turísticas han recibido atención más rápida, otras áreas —especialmente rurales e indígenas— han quedado prácticamente olvidadas.

En muchos casos, han sido los propios habitantes quienes han tenido que limpiar sus playas, organizando jornadas sin apoyo suficiente y exponiéndose a riesgos de salud.

También denuncian que no hay claridad en las indemnizaciones. Algunos apoyos han llegado a ciertas zonas, pero no a todas, y consideran que los montos son insuficientes frente al impacto económico que ha dejado el derrame.

Las acciones de limpieza han sido coordinadas en parte por Petróleos Mexicanos (Pemex) y autoridades, pero organizaciones acusan que se han quedado cortas.

Señalan que el problema no se atendió a tiempo, ya que el derrame fue reconocido oficialmente semanas después de los primeros reportes, lo que retrasó la activación de protocolos de emergencia.

Además, critican que las inspecciones se han limitado a lo visible, sin estudios profundos sobre el impacto en el agua, sedimentos y especies marinas.

¿Qué exigen las organizaciones y comunidades afectadas tras el derrame de petróleo?

Ante este panorama, la Red Corredor Arrecifal y comunidades costeras piden acciones urgentes y de fondo. Entre sus demandas están la creación de un programa integral de restauración ambiental, estudios independientes sobre contaminación, apoyo económico justo para las familias afectadas y mayor transparencia sobre lo ocurrido.

También exigen cambios estructurales para evitar que este tipo de desastres se repitan y que el Golfo de México no siga siendo tratado como una zona de sacrificio por la industria petrolera.