Ola de calor se intensifica: este será el día más caluroso de la semana en CDMX

¡Por arriba de los 30 °C! La Ciudad de México (CDMX) atraviesa una ola de calor extrema que golpeará a todas las alcaldías durante los próximos días y hasta el jueves 30 de abril.

Las elevadas temperaturas se deben a un sistema anticiclónico, que, acompañado de cielos despejados y altos niveles de radiación ultravioleta, hace que el calor se sienta más intenso.

¿Qué día hará mucho calor en CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que la onda de calor afecta la capital desde el sábado 25 al jueves 30 de abril, periodo en el que se prevén temperaturas máximas de entre 29 y 32 °C.

Si bien este fenómeno afectará a más de 27 entidades del país, para la CDMX se prevén días soleados con ligeras lluvias por la tarde, siendo el martes el día más caluroso de la semana.

Conagua advirtió que el 28 de abril se prevén temperaturas que podrían alcanzar los 33 °C, con un día parcialmente nublado y posibilidad de precipitaciones.

🥵Debido a #CondicionesMeteorológicasAdversas continuará la #OlaDeCalor en la mayor parte de México, consulta el video para más detalles.⬇️ pic.twitter.com/fMmjKeFd5M — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 26, 2026

Horas más críticas de la ola de calor en CDMX

El horario en el que se recomienda evitar hacer actividades al aire libre o exponer directamente a los rayos solares es entre las 12:00 y las 17:00 horas.

Es durante este lapso cuando la radiación afecta más a la población, mientras se registran los valores más altos en el termómetro, acompañados de ráfagas de viento que pueden superar los 35 km/h.

☀️ #AVISOESPECIAL por onda de calor en la Ciudad de México .



El 25 de abril inicia una #OndaDeCalor que durará hasta el jueves 30 de abril, con temperaturas diarias máximas de 29 a 32 °C.



Durante este periodo se espera cielo parcialmente nublado, elevado índice de radiación… pic.twitter.com/OYSsDq9eFT — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 23, 2026

Estados afectados por la ola de calor en México

Desde marzo de 2026, las autoridades ya advertían sobre una intensa ola de calor a partir de mayo, la cual se vería intensificada por la temporada de ozono.

Incluso, en estados del norte y sureste de México se prevén temperaturas de entre 40 y 45 °C, por lo que se recomienda extremar precauciones y mantenerse bien hidratado para evitar golpes de calor.



Durango (noroeste)

Sinaloa (centro)

Nayarit (sur)

Jalisco (oeste y sur)

Colima (este)

Michoacán (sur y suroeste)

Guerrero (noroeste, este y sur)

Morelos

Nuevo León (sur)

Tamaulipas (suroeste)

San Luis Potosí (centro y sur)

Guanajuato (noreste)

Querétaro (centro)

A esta lista se suman:

