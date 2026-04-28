CDMX bajo alerta por ola de calor: estas son las 11 alcaldías que “arderán” este martes

¿Adiós a las lluvias? Si este lunes sentiste mucho calor, prepárate, porque el martes 28 de abril la Ciudad de México (CDMX) se convertirá en un sauna público, afectando a más de 11 alcaldías con temperaturas extremas.

Por ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas altas; ¿a cuántos grados estaremos?

Alerta amarilla por ola de calor en CDMX; alcaldías afectadas

¡Atención, capitalinos! Para este martes se pronostica de 30 a 32 °C, c on sensación térmica de 33 °C en distintas zonas de la ciudad, especialmente en la región oriente.

Las alcaldías más afectadas serán:



Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Miguel Hidalgo Venustiano Carranza Xochimilco

Se recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y tomar precauciones durante las horas de mayor intensidad.

¿A qué hora se sentirá más calor?

¡Ojo! No será a las 12:00 pm, como muchos creen. La hora más crítica se presentará entre las 13:00 y las 18:00 horas, cuando los rayos del Sol impactan de forma más directa sobre la superficie.

Durante ese periodo, la radiación ultravioleta alcanza niveles más intensos y, además, los contaminantes se concentran en el ambiente, lo que empeora la calidad del aire.

Por ello, se recomienda evitar actividades al aire libre, usar protector solar, mantenerse bien hidratado y permanecer en lugares frescos.

⚠️ Se registran altos índices de #RadiaciónUV en la Ciudad de México. Atiende las recomendaciones y mantente informado:



✅ Usa protector solar

✅ Utiliza ropa de algodón de manga larga

✅ Usa gafas y sombrero o gorra

✅ Evita exponerte al sol por tiempo prolongado

✅ Protege a… pic.twitter.com/DcCKGp8ZsZ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 27, 2026

Ola de calor en CDMX: ¿cuál es el riesgo de comer en la calle?

¿No a las garnachas? Se recomienda evitar comer en la vía pública durante una ola de calor porque, a mayor temperatura, existe mayor riesgo de que se descompongan los alimentos, lo que puede derivar en que se contaminen y ya no sean aptos para el consumo.

Al estar expuestos al sol y sin refrigeración adecuada, productos como carnes, frutas, lácteos, salsas, mariscos o alimentos preparados pueden desarrollar bacterias con mayor rapidez.

Sumado a esto, el calor favorece la presencia de insectos. Como resultado, la persona que ingiere los alimentos en mal estado puede desarrollar una posible intoxicación o enfermedades estomacales.

Por ello, lo más seguro es consumir alimentos recién preparados, bien cocidos, y que se puedan conservar en un ambiente frío.

