Calor extremo y tormentas: la semana inicia con un clima loco y extremo

El clima en México viene cargado de contrastes para este lunes 27 de abril. Por un lado, lluvias con descargas eléctricas y posible granizo; por otro, temperaturas extremas que podrían superar los 45 grados en varias zonas del país.

Todo esto se debe a la combinación del frente frío número 47, una línea seca en el norte, canales de baja presión y una circulación anticiclónica que está elevando el calor en gran parte del territorio.

Durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, se esperan fuertes vientos en el norte, especialmente en Baja California, Sonora y Chihuahua, con rachas de hasta 80 km/h, además de tolvaneras que pueden reducir la visibilidad en carretera.

En paralelo, estados del noreste como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas podrían registrar chubascos con tormentas eléctricas, granizo y hasta la posible formación de torbellinos.

¿Dónde lloverá este lunes en México?

Si te preguntas en qué estados lloverá, toma nota:

Se pronostican intervalos de chubascos en: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Guerrero.

Mientras que habrá lluvias aisladas en: Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Puebla, Morelos, Michoacán, Oaxaca y Chiapas.

Estas lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente en zonas urbanas donde pueden generarse encharcamientos.

¿Dónde hará más calor en México?

El calor no da tregua. La onda de calor seguirá afectando a buena parte del país, con temperaturas realmente intensas:



Más de 45 °C: Durango, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí y Oaxaca.

De 40 a 45 °C: Sonora, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima y Estado de México (suroeste).

Este día prevalecerá la #OlaDeCalor en estas entidades del país. ⤵️ pic.twitter.com/l1XCDZUGLz — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 26, 2026

Este aumento en las temperaturas se debe a una circulación anticiclónica que mantiene condiciones estables y cielo despejado en varias regiones.

En Sonora y Chihuahua se esperan rachas de hasta 80 km/h, lo que podría provocar caída de árboles, anuncios espectaculares y afectaciones en vialidades.

En otros estados como Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz y la Península de Yucatán, habrá rachas de entre 30 y 50 km/h.

Clima en CDMX y Estado de México hoy 27 de abril

En el Valle de México se espera un día con cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, el ambiente será fresco, pero conforme avance el día se tornará cálido a caluroso. Por la tarde, aumentan las probabilidades de lluvia con chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.



Ciudad de México

Estado de México: mínima de 8 a 10 °C y máxima de 24 a 26 °C

También se esperan rachas de viento de hasta 40 km/h, por lo que conviene estar atento a cambios repentinos en el clima.

Recomendaciones ante lluvias, calor y viento:

