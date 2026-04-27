Calor extremo y tormentas: la semana inicia con un clima loco y extremo
Prepárate para el clima de este lunes, habrá lluvias con granizo, calor de hasta 45 °C y rachas de viento podrían afectar varias regiones este lunes.
El clima en México viene cargado de contrastes para este lunes 27 de abril. Por un lado, lluvias con descargas eléctricas y posible granizo; por otro, temperaturas extremas que podrían superar los 45 grados en varias zonas del país.
Todo esto se debe a la combinación del frente frío número 47, una línea seca en el norte, canales de baja presión y una circulación anticiclónica que está elevando el calor en gran parte del territorio.
Durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, se esperan fuertes vientos en el norte, especialmente en Baja California, Sonora y Chihuahua, con rachas de hasta 80 km/h, además de tolvaneras que pueden reducir la visibilidad en carretera.
En paralelo, estados del noreste como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas podrían registrar chubascos con tormentas eléctricas, granizo y hasta la posible formación de torbellinos.
¿Dónde lloverá este lunes en México?
Si te preguntas en qué estados lloverá, toma nota:
Se pronostican intervalos de chubascos en: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Guerrero.
Mientras que habrá lluvias aisladas en: Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Puebla, Morelos, Michoacán, Oaxaca y Chiapas.
Estas lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente en zonas urbanas donde pueden generarse encharcamientos.
Consulta los #Pronósticos de #Viento y #Lluvia para este día en #México. pic.twitter.com/Wigd8pGRdL— CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 26, 2026
¿Dónde hará más calor en México?
El calor no da tregua. La onda de calor seguirá afectando a buena parte del país, con temperaturas realmente intensas:
- Más de 45 °C: Durango, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí y Oaxaca.
- De 40 a 45 °C: Sonora, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima y Estado de México (suroeste).
Este día prevalecerá la #OlaDeCalor en estas entidades del país. ⤵️ pic.twitter.com/l1XCDZUGLz— CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 26, 2026
Este aumento en las temperaturas se debe a una circulación anticiclónica que mantiene condiciones estables y cielo despejado en varias regiones.
En Sonora y Chihuahua se esperan rachas de hasta 80 km/h, lo que podría provocar caída de árboles, anuncios espectaculares y afectaciones en vialidades.
En otros estados como Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz y la Península de Yucatán, habrá rachas de entre 30 y 50 km/h.
Clima en CDMX y Estado de México hoy 27 de abril
En el Valle de México se espera un día con cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, el ambiente será fresco, pero conforme avance el día se tornará cálido a caluroso. Por la tarde, aumentan las probabilidades de lluvia con chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.
- Ciudad de México: mínima de 14 a 16 °C y máxima de 30 a 32 °C
- Estado de México: mínima de 8 a 10 °C y máxima de 24 a 26 °C
También se esperan rachas de viento de hasta 40 km/h, por lo que conviene estar atento a cambios repentinos en el clima.
Recomendaciones ante lluvias, calor y viento:
- Evita exponerte al sol por tiempos prolongados, especialmente entre las 11:00 y 16:00 horas.
- Mantente bien hidratado.
- Si llueve, evita zonas inundables y maneja con precaución.
- Retira objetos que puedan caer con el viento (macetas, láminas, anuncios).
- Mantente informado sobre actualizaciones del clima en tu localidad.