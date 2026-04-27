Ola de calor en CDMX: El horario en que se pronostican temperaturas más altas hoy 27 de abril

¡Temperaturas insoportables! Este lunes 27 de abril, los capitalinos despertaron con la sensación térmica un poco más arriba de lo normal. No es para menos: la Ciudad de México (CDMX) atraviesa una ola de calor con temperaturas elevadas que pondrán a prueba la paciencia de cualquiera que tenga que caminar bajo el sol.

Aunque, el pronóstico viene con una "letra chiquita" que incluye nubes, truenos y posiblemente hielo en algunas zonas.

¡Prepárate para el calor extremo! ☀️🌡️



La Ola de Calor se intensifica y la Conagua ya reveló cuál será el día más caluroso de la semana en la #CDMX.



Este fenómeno impacta actualmente a más de 27 estados del país. 🥵🇲🇽https://t.co/nTck3oMkGG pic.twitter.com/GsZGZsdtZN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 27, 2026

¿A qué hora se sentirá más calor hoy 27 de abril?

El punto crítico de este lunes llegará alrededor de las 15:00 horas. Se estima que a esa hora el termómetro marque los 30°C, aunque la sensación térmica en zonas con mucho asfalto y pocos árboles podría ser ligeramente mayor.

Se recomienda evitar actividades intensas al aire libre entre las 11:00 y las 16:00 horas, que es cuando la radiación ultravioleta golpea con más fuerza.

¡Clima de locos en la CDMX! ¿También habrá lluvias?

Aunque parezca una contradicción, el ambiente caluroso no salva a los capitalinos de la lluvia. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que, tras el pico de calor, aumentarán los nublados.

Hay un pronóstico de lluvias e intervalos de chubascos que podrían venir acompañados de actividad eléctrica y caída de granizo. Es ese fenómeno típico de la CDMX donde el vapor generado por el calor sube a la atmósfera y se convierte en tormenta en cuestión de minutos.

Vientos fuertes en la CDMX

Además del sol y la lluvia, también se esperan vientos fuertes. Habrá rachas de hasta 50 km/h. Estos vientos de dirección variable son los que podrían traer las nubes de lluvia hacia el centro y poniente de la ciudad al caer la tarde, ayudando un poco a dispersar el bochorno.

¿Por qué hace tanto calor en México?

La culpa la tiene un sistema anticiclónico que se ha instalado sobre el centro del país. Este sistema funciona como una especie de "tapa" que impide que el aire circule libremente, atrapando el calor cerca del suelo y despejando los cielos durante la mañana. Esto permite que la radiación solar penetre sin obstáculos, elevando la temperatura de manera drástica en muy poco tiempo.

¡Cuidate de una insolación!



Conoce síntomas como mareo y fiebre, y aprende cómo protegerte con hidratación y cuidados básicos durante la ola de calor.https://t.co/bytBBmiTBG pic.twitter.com/7vATxBjc3Z — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 25, 2026

¿Cuándo acabará la ola de calor en CDMX?

Por ahora, la tendencia se mantiene para el inicio de semana. Aunque las lluvias de esta tarde podrían dar un respiro momentáneo, el sistema anticiclónico sigue presente, lo que significa que las temperaturas podrían mantenerse durante toda la semana.

La recomendación es hidratarse constantemente, usar ropa de colores claros y no confiarse del cielo despejado, porque las lluvias podrían soprenderte.