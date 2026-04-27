CDMX arderá hasta los 33 °C: día exacto en que termina la ola de calor en el país

La Ciudad de México (CDMX) vivirá los días más sofocantes en lo que va de la temporada seca-caliente de 2026, gracias a una ola de calor ubicada sobre el norte, centro y sur del país.

Por este fenómeno, la capital registrará temperaturas elevadas que podrían llegar hasta los 33 °C durante los próximos días, siendo el martes como el día más crítico.

¿Cuándo acaba la ola de calor en CDMX?

¡A usar bloqueador solar! De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la onda de calor comenzó el sábado 25 de abril y se prevé que termine el jueves 30 de abril.

Durante este periodo, se esperan máximas de entre 29 y 32 grados Celsius en gran parte de la capital, aunque en las zonas más céntricas la sensación térmica podría ser mayor debido a la radiación solar intensa y el ambiente seco.

☀️ #AVISOESPECIAL por onda de calor en la Ciudad de México .



El 25 de abril inicia una #OndaDeCalor que durará hasta el jueves 30 de abril, con temperaturas diarias máximas de 29 a 32 °C.



Durante este periodo se espera cielo parcialmente nublado, elevado índice de radiación… pic.twitter.com/OYSsDq9eFT — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 23, 2026

De igual forma, autoridades meteorológicas advirtieron que este martes 28 de abril será el día más caluroso de la capital, alcanzando una temperatura récord de 33 °C.

¿En qué alcaldías se sentirá mucho calor?

¡El calor será parejo! Las temperaturas más altas se registrarán en distintas demarcaciones, especialmente en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, entre otras.

Las autoridades recomiendan evitar la exposición al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, mantenerse hidratado y usar protector solar, especialmente en niños, adultos mayores y mascotas.

☀️ Ante el índice extremadamente alto de #RadiaciónUV en la Ciudad de México, atiende las siguientes recomendaciones para prevenir riesgos.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerz pic.twitter.com/feLVTaE3Zy — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 27, 2026

Son estas horas críticas cuando el Sol alcanza su punto más alto y los rayos llegan de forma directa a la superficie, lo que hace que la radiación ultravioleta (UV) aumente.

Además, se calienta más rápido el pavimento, los edificios, y el cuerpo tiene mayor dificultad para enfriarse, sintiendo bochornos que pueden llegar hasta un golpe de calor.

¿Cómo saber si tengo un golpe de calor?

Se le dice golpe de calor cuando la temperatura corporal supera los 40 grados centígrados, debido a una exposición prolongada al sol. Como si fuéramos unas máquinas colapsando, nuestro organismo pierde la capacidad de regular su propia temperatura, derivando en síntomas como:

