Despiden a Alejandra Rivas en Tlajomulco, pero su familia aún no pueden recibir a su bebé

Uno de los episodios de terror que está conmocionando a México es el que vivieron Alejandra Rivas y su bebé, María José, quienes fueron asesinadas de camino a Colima , luego de estar casi una semana desaparecidas; una situación que tiene a sus familiares en un constante sufrimiento que no para de extenderse.

Y es que luego de recibir su cuerpo y darle el último adiós a Alejandra, su familia sigue sin recibir el cuerpo de la pequeña de un año, a pesar de que ya pasaron cuatro días desde que fue notificado su deceso por parte de la Fiscalía de Colima.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) acudió a visitar a los familiares de Alejandra en Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, de donde es originaria la familia y donde le dieron su respectiva despedida y sepultura ; sin embargo, también es el lugar donde siguen a la espera de su bebé, quien se encuentra en un proceso de necropsia por parte de la Fiscalía.

“Les agradeceríamos que ya, pues definitivamente nos den algo alguna certeza de algo, ya para agarrar un poco de tranquilidad, un poco porque va a ser difícil, muy difícil”, mencionó Dagoberto Rivas Guevara, papá de Alejandra.

¿Por qué aún no entregan el cuerpo de María José, la bebé asesinada en Colima?

A través del enlace de comunicación social de la Fiscalía de Colima se informó que continúan los protocolos del perfil genético y, al tenerse el 98% de coincidencia genética, se podrá entregar el cuerpo de María José a sus abuelos maternos, por lo que hasta el momento, no se tiene una fecha exacta para la entrega del cuerpo.

Mientras esperan a la bebé, su familia no se cansa de pedir justicia por este brutal crimen que ha conmocionado a la comunidad de Jalisco.

“No tiene palabras uno para describir esto (...) Que no quede impune porque no merecía a ella esto ella no merecía esto”, señaló Sara Silvia, vecina de Alejandra.

Por ahora, Mariano “N”, expareja de Alejandra Rivas, es quien se encuentra a disposición del Ministerio Público del estado de Colima, donde también es señalado por un delito previo.