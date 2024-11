¡Madre e hija asesinadas en Colima! Familiares despiden a Alejandra Rivas mientras FGE investiga

Conmoción en Colima tras el hallazgo sin vida de Alejandra Rivas y su pequeña hija. La Fiscalía General del Estado de Colima investiga este doble feminicidio mientras la sociedad exige justicia y medidas para erradicar la violencia de género.

Familiares despiden a Alejandra Rivas Gómez

Despiden entre lágrimas a Alejandra Rivas Gómez, la joven de 35 años que fue asesinada por su expareja sentimental y que también le arrebató la vida a su hija María José, de tan solo un año en el estado de Colima; su familia exige justicia para localizar al culpable y aún esperan que les entreguen el cuerpo de la bebé.

Teresa, amiga de Alejandra Rivas, le contó a cámaras y micrófonos de TV Azteca que: “Una persona muy sencilla, muy humilde, muy amistosa que buscaba a uno en los momentos de que ella también se sentía triste, pero también en los momentos de alegría que nos contagiaba de sus risas y alegría. Con su bebé, que era una madre que todo lo daba por su niña, por su pequeña, que cada día ella nos contaba que la ilusión de salir adelante, de mejorar cada día para darle mejor vida a su niña”.

Sara Silva, vecina y amiga de Alejandra Rivas señala: “Era una buena persona este, pues se daba a querer bastante, era muy amigable, todos la queríamos mucho... ella me visitaba en mi casa, su niña no me la llevaba a la casa, me veía abrió sus brazos, nos quería mucho, nosotros no la llevábamos a mi casa... que no quede impune porque no merecía esto”.

Así es como recuerdan a Alejandra Rivas Gómez, una joven de 35 años que fue asesinada por su ex pareja sentimental y que también le arrebató la vida a su hija María José de tan solo un añito en el estado de Colima.

Originarias de Tlajomulco de Zúñiga, dónde hoy su comunidad está de luto pero en unidad y con muestras de cariño y solidaridad para los dolientes, las víctimas.

Ale es velada en la que fuera su domicilio, en su féretro una fotografía de ella con arreglos florales. Ahora solo se espera que entreguen el cuerpo de la menor.

“Para que me trajeran también a mi niña no hay fecha no me dicen que probablemente hoy, pero pues, si no no sabemos mucho... pienso que todos vamos a necesitar una ayuda psicológica y pues con la ayuda creo que nos vamos a reponer yo creo que hay justicia divina y yo a él a nuestro señor Jesucristo le dejó todo a él no venganzas no él es el que se va a encargar, habemos mas gente buena que mala”, revela Cristina, mamá de Alejandra.

Familiares, amigos y conocidos de Alejandra y María José, solo piden una cosa:Justicia y que no quede el caso impune: “Pedimos justicia, no solo por Ale, justicia por todas las mujeres que desaparecen a diario, vamos a levantar la voz y no nos vamos a quedar callados que se escuche esa fuerte voz por Ale”.

La Fiscalía General del Estado de Colima en un boletín señaló que las investigaciones y la judicialización del caso continúa su curso.