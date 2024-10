“Pido justicia por mi hija”: Esto es lo que sabe del feminicidio de Ariday Rendón en Tecate

Al grito de “ni una asesinada más”, familiares y amigos de Ariday Rendón salieron a las calles de Tecate, Baja California, para exigir justicia tras el feminicidio de la menor de apenas 14 años de edad, quien recibió un disparo en la cabeza mientras se encontraba durmiendo en su habitación.

Ariday Rendón era una joven promesa del boxeo, conocida como “la cobrita” entre sus amigos más cercanos. Sin embargo, nadie se imaginaba que en la madrugada del 18 de septiembre la joven sería víctima de feminicidio en su propio hogar. A casi un mes de la tragedia, el presunto culpable sigue libre, mientras las investigaciones continúan su curso.

¿Qué le pasó a Ariday Rendón?

Durante la madrugada del 18 de septiembre, Ariday Rendón y su familia se encontraban descansando en el domicilio ubicado en la colonia Viñita en Tecate, Baja California. De repente, un hombre encapuchado forzó la entrada al domicilio por la puerta trasera e irrumpió en la vivienda.

El sujeto avanzó por la casa hasta dar con el cuarto de la estudiante de secundaria, quien se encontraba durmiendo junto con su hermano de 9 meses de edad. En ese momento, el agresor apuntó con un arma de fuego hacia Ariday y le disparó directo en la cabeza, relató Ibeth Zamora, madre de la víctima.

Ante el horror de la escena, el delincuente aprovechó para huir, mientras que los familiares de Ariday Rendón la trasladaron de urgencia a un hospital cercano. Pese a los esfuerzos de los médicos, la adolescente de 14 años perdió la vida.

¿Qué nuevos avances hay en la investigación del feminicidio de Ariday Rendón?

Hasta el momento, Ibeth desconoce los motivos detrás del feminicidio de su hija Ariday; sin embargo, asegura tener pruebas en contra de un sospechoso, que posiblemente pudo estar obsesionado con la adolescente.

“Yo les he entregado muchísima evidencia, el teléfono de mi hija, yo lo indagué desde el día en que mi hija estaba peleando por su vida. En ese entonces yo les llevé una carpeta con muchísima evidencia tanto a ellos como a mi abogado, se me hace imposible que al primer sospechoso, pues no lo puedan detener”, relató la madre para Fuerza Informativa Azteca (FIA).

En #Tecate, Ariday Rendón, fue asesinada en su hogar tras recibir un #disparo en la cabeza por un hombre obsesionado con ella.



— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 8, 2024

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el caso de Ariday Rendón no está ligado con el crimen organizado, además de que no se puede revelar más información para no entorpecer el caso.

Con el fin de ejercer presión a las autoridades, familiares marcharon durante este 7 de octubre por más de una hora en calles del pueblo mágico Tecate; donde Ibeth Zamora, con lágrimas en los ojos, exigió que se resuelva el caso, quien desde ese fatídico día vive con miedo.