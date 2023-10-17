Vinculan a proceso a “El Pacquiao”, presunto responsable de la masacre de Bavispe

Un Juez de Control del Estado de México vinculó a proceso a Iván Gustavo "El Pacquiao", uno de los integrantes del Cártel de la Línea, señalado por la Fiscalía General de la República como probable responsable de homicidio calificado en grado de tentativa en el caso de la masacre de Bavispe, Sonora, en el que 9 integrantes de la familia LeBarón (seis niños y tres mujeres) fueron asesinados a quemarropa.

Iván Gustavo, quien el 13 de octubre del 2023 fue extraditado por autoridades de los Estados Unidos a México y entregado a la Fiscalía General de la República (FGR) en el cruce internacional Lerdo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue trasladado vía aérea al Aeropuerto de Toluca y después vía terrestre hasta el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México.

Agentes del Buro Federal de Investigación (FBI) lograron detener a "El Pacquiao" cuando llevaban a cabo una redada contra migrantes, al buscar su ficha en la base de datos criminales lo identificaron como uno de los presuntos criminales más buscados por las autoridades mexicanas, acusado por asesinato y delincuencia organizada.

¿Cuántos presuntos homicidas han sido procesados por la Masacre de Bavispe?

A la fecha ya son 35 los presuntos homicidas, miembros del grupos crimina de La Línea que están presos en el penal de máxima seguridad del Altiplano el Estado de México, la familia de LeBarón perteneciente a la comunidad mormona, asegura que aún faltan muchos por detener y esclarecer qué motivó a este grupo de sicarios a cometer esos crímenes con tanta saña.

De acuerdo con ellos, hay evidencias que prueban que algunas de las víctimas fallecieron a consecuencia de las quemaduras luego de que dispararon e incendiaron las camionetas en las que viajaban.

¿Qué opinan la familia LeBarón de las investigaciones de las autoridades mexicanas ?

En sus redes sociales Adrian LeBarón, padre y abuelo de algunas de las víctimas, comenta que le queda la sensación de algo se ganó con la vinculación a proceso de "El Pacquiao" y es que "hay un presunto criminal menos en las calles, tal vez salvamos vidas, estas personas no deben de caminar entre quienes trabajan por sus familias, entre quienes todos los días le echan ganas por sus familiares y saben del valor del esfuerzo".

¿Quiénes fueron las 9 víctimas mortales de la masacre de Bavispe, Sonora?

1. Rhonita Maria Miller (30 años)

2. Howard Jacob Miller, Jr. (12 años)

3. Krystal Bellaine Miller (10 años)

4. Titus Alvin Miller (8 meses)

5. Tiana Gricel Miller (8 meses)

6. Christina Marie Langford Johnson (29 años)

7. Dawna Ray Langford (43 años)

8. Trevor Harvey Langford (11 años)

9. Rogan Jay Langford (2 años)