EU entrega a México a Iván, “El Pacquiao”, ligado a la masacre de familia LeBarón

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), informó sobre la deportación de Gustavo Iván "H", a quien le ejecutó orden de aprehensión, por su probable responsabilidad en el ilícito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud y yestá relacionado con el caso de la familia LeBarón.

La deportaciión de "El Pacquiao" se logró gracias al trabajo coordinado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), y la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés).

Arrestaron a Gustavo Iván “H”, uno de los presuntos integrantes del grupo criminal "La Línea" relacionado con la masacre de #Bavispe, Sonora, del 4 de noviembre de 2019, contra integrantes de la familia #LeBarón.



Fue detenido en Estados Unidos y entregado a México para… pic.twitter.com/4ccW2H1GWp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 14, 2023

Gustavo Iván "H", fue entregado por autoridades estadounidenses en el Puente Internacional Lerdo en Ciudad Juárez, Chihuahua a elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal - INTERPOL, quienes cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra, por el delito referido, por lo que fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 Altiplano en Almoloya de Juárez.

¿Quién es Gustavo N o el "Pacquiao"?

Gustavo Iván Hernández Cabral alias "Pacquiao y/o Pakiao y/o Ivan HC", integrante del grupo criminal La Línea, y está relacionado con los hechos en contra de integrantes de las familias LeBarón, Langford y Miller, por los hechos ocurridos el 4 de noviembre de 2019.

