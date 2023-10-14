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EU entrega a México a Iván, “El Pacquiao”, ligado a la masacre de familia LeBarón

Autoridades estadounidenses entregaron a “El Pacquiao”, ligado al caso de la familia LeBarón, en el Puente Internacional Lerdo en Ciudad Juárez, Chihuahua.

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“El Pacquiao” es presunto integrante de La Línea y ligado al asesinato de integrantes de la familia LeBarón.|FGR

Escrito por: Azteca Noticias

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), informó sobre la deportación de Gustavo Iván "H", a quien le ejecutó orden de aprehensión, por su probable responsabilidad en el ilícito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud y yestá relacionado con el caso de la familia LeBarón.

La deportaciión de "El Pacquiao" se logró gracias al trabajo coordinado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), y la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés).

Gustavo Iván "H", fue entregado por autoridades estadounidenses en el Puente Internacional Lerdo en Ciudad Juárez, Chihuahua a elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal - INTERPOL, quienes cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra, por el delito referido, por lo que fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 Altiplano en Almoloya de Juárez.

¿Quién es Gustavo N o el "Pacquiao"?

Gustavo Iván Hernández Cabral alias "Pacquiao y/o Pakiao y/o Ivan HC", integrante del grupo criminal La Línea, y está relacionado con los hechos en contra de integrantes de las familias LeBarón, Langford y Miller, por los hechos ocurridos el 4 de noviembre de 2019.