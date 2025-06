¿Maquillando datos? Las cifras de homicidios dolosos en México desde Palacio Nacional

Desde Palacio Nacional dicen haber bajado los homicidios dolosos en el país. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que “de septiembre de mayo de 2024 a mayo de 2025, la reducción del número de homicidios es de 25.8%, esto significa 22 homicidios diarios, menos que en septiembre del 2024”.

¿Qué tan cierto es? La asociación Causa en Común pone en evidencia una presunta manipulación de cifras. Una forma es clasificar incorrectamente los delitos.

“Esos reportes que da el secretario (Omar) García Harfuch o que se dan a conocer en La Mañanera vienen de las fiscalías estatales, pero pudiese ver como que en todos los estados se mantiene también esta lógica de negar la realidad y decir que todo va bien”, expresó la investigadora Angélica Canjura Luna.

Estados en cifras: homicidios dolosos y culposos

Además, hay variaciones inexplicables. La especialista expuso que “un ejemplo sería el estado de Morelos, que reportó en el primer cuatrimestre de este año una reducción de 37% de los homicidios dolosos, pero aumentaron 78% los homicidios culposos”.

No es el único caso. En San Luis Potosí, dijo la investigadora Angélica Canjura Luna, se “reportó una reducción del 31% de homicidios dolosos en el primer cuatrimestre de este año, pero al mismo tiempo un incremento de 32% en el aumento de otros delitos contra la vida y la integridad”.

También en la capital mexicana, “en donde cada vez más se registra que muchos eventos de muerte en donde no se define esa causa de muerte y eso lleva a que no se coloquen dentro de homicidios dolosos evidentemente”, comentó la investigadora.

Más de 4 mil personas desaparecieron en gobierno de Sheinbaum

Asimismo, se manipula al comparar sus cifras contra las peores históricas. En el informe desde La Mañanera, no se dijo que en el país se duplicó el número de desaparecidos con un promedio de 40 personas cada día. Tan solo en los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum desaparecieron más de 4 mil personas.

“El seguir ocultando información o maquillarla no solo lleva a que estén reportando mentiras, sino que al final la situación no se puede mejorar si no se reconoce el nivel de afectación que existe”, señaló Angélica Canjura Luna.