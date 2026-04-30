¡Héroes en segundos! VIDEO: Estudiantes salvan autobús escolar tras desmayo de la conductora

Un grupo de estudiantes protagonizó un acto que ya es considerado heroico en Mississippi, luego de evitar un accidente que pudo terminar en tragedia. Todo ocurrió cuando la conductora del autobús escolar perdió el conocimiento mientras manejaba en una autopista de cuatro carriles, con cerca de 40 niños a bordo.

El momento, captado en video, se viralizó rápidamente en redes sociales y de inmediato generó miles de reacciones por la valentía y rapidez de los estudiantes menores, a quienes destacamos HOY 30 de abril: Feliz Día del Niño 2026.

Héroes estudiantes: ¿Qué provocó la emergencia en el autobús escolar en Mississippi?

De acuerdo con reportes locales, la conductora identificada como Leah Taylor sufrió un ataque de asma mientras conducía. En un intento por alcanzar su medicamento, perdió el conocimiento antes de poder utilizarlo. El autobús escolar continuó en movimiento sin control, lo que generó una situación de alto riesgo en plena carretera.

#usa #News #Noticias ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias 🚌 Lo que pudo ser tragedia… terminó en acto heroico. En el distrito escolar de Hancock County, Mississippi, una conductora de autobús perdió el conocimiento tras sufrir un ataque de asma mientras manejaba. Pero cinco estudiantes de secundaria reaccionaron, tomaron el control del volante y lograron detener la unidad. Mientras tanto, otros pasajeros pedían ayuda. La conductora recibió atención médica y todos salieron a salvo. #AztecaNoticias

Ante la emergencia, varios alumnos reaccionaron de inmediato, de hecho, uno de los estudiantes tomó el volante, mientras otros ayudaron a estabilizar la situación y alertar los adultos. Gracias a esta pronta intervención, el autobús escolar logró detenerse sin impactar a otros vehículos ni salirse de la vía, y pot fortuna no se reportaron heridos; lo que ha sido destacado por autoridades locales como un desenlace extraordinario.

¿Qué dicen las autoridades de Mississippi sobre el caso?

Servicios de emergencia acudieron al lugar para atender a la conductora, quien fue trasladada a un hospital, quien hasta el momento, se reporta que recibió atención médica oportuna. Las autoridades escolares y de transporte han reconocido la actuación de los estudiantes, subrayando que su intervención fue clave para evitar una tragedia mayor.

Especialistas en seguridad vial advierten que una pérdida de conciencia al volante puede provocar accidentes graves en cuestión de segundos, especialmente en carreteras de alta velocidad. Por ello, recomiendan protocolos de emergencia, revisiones médicas constantes y capacitación básica en primeros auxilios incluso para entornos escolares.

Middle school students in Mississippi kept their school bus from crashing after their driver passed out while on a four-lane highway.



The bus had about 40 children on board when Leah Taylor had an asthma attack. She reached for her medication but blacked out before she could get… pic.twitter.com/iJUcs4URYU — The Associated Press (@AP) April 30, 2026

Este caso deja una lección clara: la reacción en segundos puede marcar la diferencia entre la vida y la tragedia; ¿deberían los estudiantes recibir entrenamiento básico para enfrentar emergencias como esta?

