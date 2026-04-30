¿Adiós a todos tus chats? Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp en mayo 2026; cómo salvar tu cuenta

¿Estás en la lista negra? WhatsApp podría dejar de funcionar en distintos celulares de México y el mundo a partir de este 1 de mayo 2026 debido a cambios importantes dentro de la plataforma de mensajería; te compartimos los dispositivos afectados.

Por esta razón tu celular podría quedarse sin WhatsApp en mayo 2026

La razón principal por la que WhatsApp podría dejar de funcionar o presentar fallas en algunos celulares se debe a las actualizaciones de la aplicación de Meta, ya que cuentan con algunas nuevas herramientas y funciones requieren una mayor capacidad de hardware.

Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp en mayo 2026

¡Atención, usuarios! A partir del 1 de mayo 2026, distintos celulares de México y otras partes del mundo podrían perder WhatsApp; te compartimos la lista de dispositivos afectados.

ANDROID:



Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy S4 Mini

Moto G (primera generación)

Sony Xperia Z

LG Optimus G

Nexus 4

IPHONE:



iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

¿Cómo evitar perder WhatsApp en tu celular durante mayo 2026?

¡No entres en pánico! Para no perder la aplicación de mensajería de Meta, los celulares deben contar con ciertas versiones para poder seguir disfrutando de los servicios de la plataforma.

Los celulares Android deben contar con la actualización “Android 5.o” o versiones posteriores.

Mientras que los celulares iOS deben contar con “iOS 15.1” o versiones posteriores.

¿Qué hacer si mi celular se queda sin WhatsApp?

Si tu Android o iPhone, está en la lista de los celulares que se quedarán sin WhatsApp a partir del 1 de mayo 2026, lo primero que debes hacer es actualizar la aplicación de Meta; sin embargo, si tu celular deja de ser compatible con estas versiones, lo único que queda es quedarse sin las actualizaciones de la plataforma de mensajería.

El estar en la lista negra, no significa que te perderás WhatsApp para siempre o que la aplicación se eliminará de tus dispositivos, sino que tu dispositivo ya NO recibirá las actualizaciones de la plataforma, por lo que ya no tendrás acceso a las nuevas funciones; sin embargo, la aplicación seguirá en los dispositivos de los celulares que están en la lista negra.