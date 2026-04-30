Concierto 31 Minutos en el Zócalo HOY 30 de abril: Así puedes verlo gratis desde tu casa

Si no pudiste asistir al esperado concierto de 31 Minutos en el Zócalo de la Ciudad de México este 30 de abril, no todo está perdido. El espectáculo, que reúne a los icónicos personajes del famoso noticiero infantil, también podrá disfrutarse desde casa completamente gratis a través de televisión abierta.

¿Dónde ver en vivo el concierto de 31 Minutos hoy 30 de abril 2026?

Para que no te pierdas ni un solo momento del concierto de 31 Minutos, aquí te dejamos los canales de televisión abierta donde estará disponible la transmisión en vivo este 30 de abril, Día del Niño.

Solo tendrás que sintonizar la señal correspondiente para disfrutar desde casa de este espectáculo lleno de música, humor y nostalgia que promete hacer cantar a toda la familia.



Canal 14 Capital 21 Canal 11 TV Mingrante

🚨 ¡Es hoy, es hoy! 🎤 #31Minutos llenará el Zócalo capitalino de música y diversión con un concierto especial para celebrar el Día de las Infancias, reuniendo a generaciones enteras que crecieron con Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín y Patana.



No te pierdas una noche… pic.twitter.com/wq0bVeP6vh — Capital 21 (@Capital21_Tv) April 30, 2026

Concierto de 31 Minutos en el Zócalo de la CDMX

El concierto gratuito de 31 Minutos se realizará este 30 de abril de 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México, como parte de las actividades para celebrar el Día del Niño.

El evento dará inicio a las 19:00 horas y será de acceso libre, dirigido a público de todas las edades, con un espectáculo que combina música, humor y los personajes más conocidos del programa.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el show contará con un espacio accesible para personas con discapacidad o movilidad reducida, con el objetivo de garantizar la inclusión de todos los asistentes.

✨ ¡Gran cierre para celebrar a las infancias!



Este 30 de abril, el corazón de la ciudad se llena de música con el concierto gratuito de 31 Minutos en el Zócalo de la Ciudad de México 🎶



Un show muy especial lleno de humor, imaginación y personajes que ya son parte de nuestra… pic.twitter.com/0iveOMPl94 — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) April 14, 2026

Este concierto forma parte de la programación cultural en el corazón de la capital, donde regularmente se realizan eventos masivos. La presentación de 31 Minutos busca ofrecer una opción de entretenimiento familiar en un espacio público emblemático, en una fecha significativa dedicada a las infancias en México.

Así que ya lo sabes: no importa si no lograste llegar al Zócalo, la fiesta de 31 Minutos llega hasta tu sala. Prepara el sillón, sube el volumen y alístate para cantar, reír y revivir a tus personajes favoritos.