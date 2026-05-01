¿Qué es el “six seven” y por qué todo mundo está hablando de él?

En los últimos días, el término “six seven” ha comenzado a circular con fuerza en redes sociales, despertando curiosidad entre usuarios que buscan entender su significado.

¿Qué significa six seven?

El fenómeno del “six seven” refleja cómo surgen y se expanden nuevas expresiones en el entorno digital, muchas veces sin un origen definido o con múltiples interpretaciones según la comunidad que las adopta.

El “six seven” no tiene un significado oculto ni técnico: en realidad surge de un momento espontáneo durante un partido de básquetbol, donde el marcador rondaba los 67 puntos y un joven lo gritó en inglés como “six-seven”.

Ese instante, aparentemente simple, se volvió viral en redes sociales y terminó convirtiéndose en una expresión replicada por usuarios, más por su tono divertido que por un significado profundo. Actualmente utilizan la experesión para decir que esta más o menos, o también es un intermedio entre sí y no.

Durante la mañanera, en el Día del Niño, un pequeño sorprendió al pedirle a la presidenta Claudia Sheinbaum que hiciera el “six seven”, un gesto que consiste en mover las manos de arriba hacia abajo. El momento, cargado de espontaneidad, conectó con la tendencia viral y rápidamente llamó la atención en redes sociales.

¿Qué son las frutinovelas de TikTok?

Las frutinovelas se han convertido en un formato atractivo dentro del contenido digital gracias a su estructura de episodios cortos, ritmo ágil y finales en suspenso que obligan al espectador a seguir deslizando.

Cada video funciona como un gancho inmediato, sin pausas ni relleno, diseñado para mantener la atención desde el primer segundo. A través de estas piezas, se cuentan historias cargadas de emociones como engaño, tristeza o enojo, lo que facilita la conexión con la audiencia.

Este tipo de narrativa encaja perfectamente con la lógica actual del consumo en plataformas como TikTok, donde el contenido rápido, fácil de entender y con recompensas inmediatas es el más exitoso.

En ese sentido, las frutinovelas no solo entretienen, sino que también responden de manera eficaz a las dinámicas del algoritmo, favoreciendo su viralidad.

Aunque a simple vista pueden parecer solo una broma, muchas de estas historias funcionan porque reflejan situaciones cotidianas como celos, engaños o conflictos familiares. La diferencia está en que estos elementos se llevan al extremo.