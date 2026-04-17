Madres buscadoras enfrentan a hombres armados en Celaya: Fiscalía afirma que eran agentes

Madres buscadoras enfrentaron a hombres armados y embozados que tenían en su poder a dos jóvenes en Celaya, Guanajuato. Dijeron ser agentes ministeriales, pero no les creyeron.

“Miren, los tenían en estos hoyos a los muchachos. ¿Por qué no los presentaron en Fiscalía? Allá entregaron a un joven, ya fue rescatado. Que diga la verdad. Aquí está el otro rescatado”, dijo una de ellas.

Señalan que hombres armados eran del CJNG

Uno de los retenidos dijo que los sujetos armados le advirtieron que eran del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyo líder Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fue abatido.

“Los del carro negro me dijeron que eran del Cártel Jalisco”, expresó.

Reportaje en el Rancho Izaguirre: A un año del exterminio en Jalisco, “aún huele a muerte”

Fiscalía de Guanajuato aseguró que hombres armados son agentes

Los hombres armados insistían en ser oficiales, así que un mujer le inquirió si estaban coludidos.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato aseguró que se trata de agentes de investigación criminal que realizaban un operativo y que enfrentaron la oposición de pobladores de la zona, en los límites de Celaya y Juventino Rosas.

Se sabe que en el lugar sí estaba trabajando un grupo de madres buscadoras. Lo sucedido es un retrato de la convulsión que se vive en muchas partes del país.

Rancho Izaguirre: un caso de reclutamiento forzado en México

México vivió un capítulo de horror, injusticia y miedo. El caso del Rancho Izaguirre es el rostro de violencia y garras del crimen organizado.

Este predio ubicado en Teuchitlán, Jalisco, es el claro ejemplo de una realidad que golpea las familias: el reclutamiento forzado del crimen organizado.

No era un rancho común. Madres buscadoras revelaron que algo pasab ahí. Así fue, este terreno de aproximadamente 10 mil metros cuadrados ubicado en el ejido La Estanzuela, resultó ser un campo de adiestramiento del CJNG.

Aquí colectivos de búsqueda encontraron cientos de prendas que se presume, eran de personas desaparecidas y posibles víctimas de reclutamiento forzado.

En marzo de 2025, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresaron y encontraron mochilas, ropa, objetos personales y alrededor de 400 pares de zapatos.

La escena fue de terror. Hallaron fragmentos de restos óseos calcinados, indicios de cremaciones clandestinas y un campo de entrenamiento.