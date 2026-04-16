“No son gotitas”: pescadores y comerciantes denuncian crisis por derrame en playas de Veracruz

El derrame de chapopote en la costa sur de Veracruz continúa generando preocupación entre los habitantes de las comunidades como Pajapan, donde pescadores y comerciantes aseguran que la situación ha impactado directamente su economía.

En Playa Linda, pobladores reportan que el hidrocarburo sigue llegando a la orilla, afectando la pesca y el turismo, dos de las principales fuentes de ingreso en la zona.

¿Qué dicen los habitantes sobre el derrame en Veracruz?

Pescadores señalan que la actividad pesquera se ha visto prácticamente detenida, debido al riesgo de contaminación: “No podemos consumir mariscos”, aseguran habitantes, quienes también advierten que el chapopote continúa apareciendo de forma constante.

Además, denuncian que el problema se ha agravado por la presencia de sargazo, que se mezcla con los residuos y forma barreras visibles en la costa. “El chapopote sigue recalando en pequeñas gotas como dice la gobernadora, no podemos consumir mariscos por lo mismo”, revela Jerónimo Martínez, habitante de Playa Linda.

"No son gotitas": Habitantes de Playa Linda desmienten a @rocionahle ante desastre ambiental



Pescadores y habitantes de Playa Linda, en Pajapan, acusan que el derrame de chapopote es una realidad devastadora que contradice el discurso oficial de la gobernadora Rocío Nahle.



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Derrame en Veracruz: Así afecta al turismo y a los negocios

Restauranteros y prestadores de servicios turísticos coinciden en que la afluencia de los turistas se ha caído de manera significativa. Algunos negocios han tenido que cerrar temporalmente, mientras otros operan con pérdidas ante la falta de clientes: “Lo que queremos es que quede totalmente limpio para recuperar la confianza”, señalan comerciantes, quienes advierten que sin condiciones seguras, el turismo difícilmente regresará.

¿Qué dicen desde el gobierno de Veracruz?

En declaraciones de la gobernadora Rocío Nahle García, se ha señalado que se trata de “gotitas”, han generado inconformidad entre los habitantes. Sin embargo, los pobladores consideran que la situación es más grave de lo que se ha reconocido públicamente y de hecho se cuestionan la falta de presencia directa de autoridades en la zona afectada.

En redes sociales, habitantes de comunidades cercanas han compartido imágenes y videos que muestran la presencia constante de residuos en la playa. Estos contenidos han intensificado el debate acerca del alcance real del derrame y la respuesta institucional.

“Ella porque tiene para comer, pero nosotros que, ella ya está de patrona, tiene dinero para comer, pero nosotros

El chapopote no para de llegar en Veracruz: Playas de Coatzacoalcos siguen manchadas

, la gobernadora habla por hablar porque a ella no le falta nada”, revela Cristóbal Martínez, pescador de Playa Linda, a cámaras y micrófonos de Azteca Noticias.

Derrame de hidrocarburo en Veracruz: Un problema ambiental con impacto social

Especialistas advierten que los derrames de hidrocarburos pueden tener efectos prolongados en ecosistemas marinos, afectando tanto la biodiversidad como las actividades económicas locales.

La falta de información detallada acerca del alcance del derrame y los tiempos de limpieza mantiene la incertidumbre entre los habitantes. Mientras las familias enfrentan pérdidas económicas y crece la preocupación ambiental, queda la duda: ¿se está respondiendo con la urgencia que requiere esta crisis en las costas de Veracruz?