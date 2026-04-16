Cablebús de Puebla: transporte público agoniza mientras gastan millones en una obra inviable

Miles de poblanos se enfrentan todos los días a un mal servicio de transporte público. Largas filas y demoras que complican llegar al trabajo, a la escuela o a cualquier otro lugar. Por ello, se prometió que el Cablebús en Puebla ayudaría a resolver estos problemas de movilidad, pero las propias autoridades reconocen que no será así.

En medio de ese panorama, este proyecto se mantiene en el centro del debate por el uso de recursos públicos y por la falta de información clara sobre su viabilidad. Incluso, expertos advierten que la obra tardaría hasta 436 años en recuperar la inversión de 6 mil 965 millones de pesos.

La realidad del transporte público en Puebla; ¿servirá el Cablebús?

Algunos viajan amontonados, otros corren para alcanzar los pocos microbuses que hay. En los paraderos, los usuarios se quedan esperando el camión. De ese tamaño es el problema del transporte público en la ciudad de Puebla.

Mientras cientos de personas llegan tarde a su destino, el Gobierno de Alejandro Armenta destina recursos públicos para construir un cablebús.

Una obra que, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano, está marcada por la opacidad, riesgo financiero y carece de sustento técnico. A esto se suma que, los estudios presentados no están avalados por alguna institución.

Cablebús en Puebla tardaría más de 400 años en recuperar inversión; ¿otro Tren Maya?

Reservan información del Cablebús en Puebla

Como si la polémica no fuera ya bastante, el gobierno morenista reservó cualquier información del cablebús por cinco años, incluso vía transparencia.

Algunas dependencias tuvieron que informar que el estudio costo-beneficio no existe y el proyecto ejecutivo está inconcluso.

El Observatorio Ciudadano también documentó la posible tala de casi mil árboles y la falta de permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para intervenir el patrimonio histórico de Puebla.

Más que un proyecto de beneficio social, parece un capricho que no atiende las necesidades primordiales del transporte. Es más, ni se detiene para entender lo que realmente piden los usuarios.

¿Puede ser inviable el cablebús en Puebla? El nuevo Tren Maya

De hecho, se ha documentado que el cablebús no resuelve el problema de la movilidad, esto con base en datos de la Ciudad de México.

Por ejemplo, basta observar la estación Los Pinos de la línea 3 del Cablebús en CDMX. Las góndolas circulan vacías o semi vacías y, en la zona de abordaje, apenas se aprecia la presencia de unos cuantos usuarios.

Bajo esta perspectiva, la demanda de transporte que hay en la línea 3 del Metro CDMX es muchísimo mayor que en la del Cablebús, donde solo se registra alta afluencia en ciertos picos.

La historia se puede volver a repetir. En Río de Janeiro construyeron un sistema de cablebús y fracasó. El teleférico terminó abandonado por falta de mantenimiento y porque pocos lo usaban.

Eso mismo podría ocurrir en Puebla y la inversión de 6 mil millones de pesos podría irse a la basura. Incluso, los mismos poblanos se refieren al cablebús como el “Tren maya de Puebla”.

