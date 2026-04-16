Cablebús en Puebla tardaría más de 400 años en recuperar inversión; ¿otro Tren Maya?

Nadie puede negar el problema de movilidad que existe en las grandes ciudades. Esto obliga a las autoridades a ofrecer alternativas de transporte innovadoras que ayuden a facilitar el traslado del día a día, pero ¿qué pasa cuando un proyecto como el Cablebús de Puebla apunta a ser un elefante blanco como el Tren Maya?

Proyecto del cablebús en Puebla: ¿otro Tren Maya?

El gobierno del morenista Armenta Mier dejó ver que su administración es improvisada, pues con una presentación mostró los “estudios del proyecto del cablebús” sin el aval de ninguna organización, universidad o dependencia del funcionamiento y sus implicaciones.

“Tenemos información de dudosa procedencia; solamente ellos la conocen o quizá solamente ellos la inventan” replicó Rafael Micalco, diputado del PAN en el Congreso del Estado de Puebla.

El cablebús es el claro ejemplo de lo que ocurrió con el Tren Maya, un proyecto morenista que no fue avalado con estudios ambientales o estudios de seguridad ferroviaria y que además, no cubre las necesidades de movilidad de las familias.

El costo real: Cablebús tardaría años en recuperar la inversión

El gobierno poblano destinó una inversión de 6 mil 965 millones de pesos. Es decir, tendrá un millonario costo de operación y mantenimiento de 105 millones de pesos al año.

Pero vamos a las cifras; tomando en cuenta que la tarifa rondaría los 12 pesos para el usuario, los números son los siguientes:



Si en el tope máximo de capacidad que proyecta el Estado, si 2 mil 500 personas lo utilizarían por hora, se obtendrían 30 mil pesos.

Si esto lo multiplicamos por un servicio de 12 horas, al día el cablebús estaría comprobando 360 mil pesos.

A la semana significaría un total de 2 millones 520 mil pesos. Al año daría como resultado 120 millones 960 mil pesos.

Restando costos de operación, siendo estos 105 millones de pesos al año, para recuperar la inversión de 6 mil 965 millones, tendrían que pasar al menos 436 años para saldar la deuda.

¿Por qué podría ser un elefante blanco el Cablebús de Puebla?

Se le ha dado ese término a las obras faraónicas que, a pesar de su inversión costosa no genera utilidad por sí sola, como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas , el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

“Va a transportar menos personas, va a ser subsidiado de mayor forma y será un proyecto que no será viable, como lo es el Tren Maya” aseguró Rafael Micalco.

Es una realidad que el proyecto de Cablebús es un hecho que preocupa a los poblanos y que no interesa al gobernador Alejandro Armenta.