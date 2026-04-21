Flores, veladoras y exigencia de justicia: Así despiden a Edith Guadalupe en el edificio del crimen

La escena se ha llenado de flores, veladoras y mensajes escritos a mano. A unos días del crimen, el edificio de Avenida Revolución 829, en la alcaldía Benito Juárez, se ha convertido en un punto de memoria para quienes conocieron a Edith Guadalupe Valdez Saldívar. Ahí, donde fue localizada sin vida el pasado viernes, amigos y conocidos han comenzado a despedirse con ofrendas que reflejan dolor, pero también exigencia de justicia.

Flores y veladoras frente al edificio marcan el duelo por Edith Guadalupe

Desde temprana hora, personas cercanas a la joven de 21 años acudieron al inmueble para dejar arreglos florales y encender veladoras. Algunos permanecieron en silencio, otros colocaron cartas y fotografías en las que recordaron a Edith Guadalupe. La entrada del edificio, acordonada días antes por autoridades, ahora luce cubierta de colores y mensajes que piden no olvidar lo ocurrido.

Las muestras de afecto no solo provienen de su círculo cercano. Vecinos y personas que siguieron el caso también se han acercado para solidarizarse con la familia, en un ambiente que mezcla el duelo con la indignación por las circunstancias en las que ocurrió el feminicidio.

Flores, velas y mensajes siguen llegando al edificio de Revolución 829 en #CDMX, donde Edith Guadalupe fue hallada sin vida.



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Familiares despiden a Edith Guadalupe en Iztapalapa

Horas después, en la alcaldía Iztapalapa, familiares y amigos realizaron un funeral privado para despedir a la joven. El acceso fue restringido y el ambiente estuvo marcado por el silencio y la consternación. La ceremonia se llevó a cabo tras la entrega del cuerpo por parte de las autoridades forenses, lo que permitió a sus seres queridos cerrar días de incertidumbre tras su desaparición.

Durante el velorio, las flores y veladoras volvieron a ser protagonistas, acompañadas de actos simbólicos en su memoria. Quienes acudieron se mantuvieron cerca de la familia, que recibió constantes muestras de apoyo en medio del dolor.

Denuncian irregularidades y presunta corrupción

Sin embargo, el caso no solo ha estado marcado por el duelo. La familia de Edith Guadalupe ha denunciado presuntas irregularidades en la actuación de las autoridades. De acuerdo con sus declaraciones, pese a contar con información sobre la posible ubicación de la joven, la respuesta institucional fue tardía.

Incluso, señalaron que funcionarios habrían solicitado dinero para “agilizar” procesos como el acceso a videos de vigilancia. La madre de la víctima aseguró contar con mensajes que respaldan esta acusación, lo que ha generado mayor indignación en torno al caso.

Cae guardia del edificio por el feminicidio de Edith Guadalupe

En medio de las investigaciones, fue detenido Juan Jesús “N”, vigilante del edificio donde ocurrió el crimen. Las autoridades informaron que el hombre tenía control de accesos y del sistema de videovigilancia del inmueble. Uno de los elementos clave es que las cámaras fueron desconectadas de manera deliberada el 15 de abril, justo cuando Edith ingresó al lugar.

Además, la Fiscalía reconoció retrasos en la atención del caso: pasaron al menos 15 horas antes de que agentes acudieran al sitio señalado por la familia. Este lapso, admitieron, estuvo relacionado con fallas en la integración inicial de la denuncia.