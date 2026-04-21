Cámaras apagadas y 15 horas de retraso: Revelan nuevas fallas en el caso Edith Guadalupe

La fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, ofreció una conferencia de prensa en la que dio a conocer avances clave y omisiones graves en la investigación por el feminicidio de Edith Guadalupe, joven hallada sin vida el pasado viernes en un edificio ubicado sobre Avenida Revolución.

Durante su mensaje, la titular de la Fiscalía detalló que el vigilante del inmueble tenía control total de los accesos, así como del sistema de videovigilancia y el estacionamiento. Uno de los hallazgos más relevantes es que las cámaras de seguridad fueron desconectadas de manera deliberada el 15 de abril, justo en el periodo en el que la víctima ingresó al edificio.

Esta acción es considerada una pieza central en la investigación, ya que podría haber facilitado la comisión del crimen sin registro visual.

🚨#ÚLTIMAHORA | La fiscal de la #CDMX, Bertha Alcalde Luján, habló sobre el caso de Edith Guadalupe, encontrada sin vida en Av. Revolución, #CDMX.



Reconoció que hubo un retraso de 15 horas para que la Policía de Investigación acudiera al lugar señalado por la familia, debido a… pic.twitter.com/rJBPOeWzY1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 20, 2026

Retrasos en el caso y autoridades suspendidas tras muerte de Edith Guadalupe

La fiscal también reconoció una grave dilación en la actuación de las autoridades. De acuerdo con lo expuesto, transcurrieron al menos 15 horas antes de que la Policía de Investigación acudiera al domicilio señalado por la familia de Edith Guadalupe como su última ubicación. Este retraso, explicó, se debió a una mala estructuración de la denuncia por desaparición, lo que impidió una respuesta inmediata.

Ante estas irregularidades, se informó que tres oficiales han sido suspendidos mientras la Unidad de Asuntos Internos lleva a cabo las investigaciones correspondientes. Entre los sancionados se encuentra una agente del Ministerio Público que no proporcionó información clave sobre el domicilio, así como un policía de investigación señalado por presuntos actos de corrupción y otro elemento que, pese a estar en turno, no acudió al lugar.

"¿Qué harías si fueras Claudia?"



Claudia buscó a su hija Edith Guadalupe con la esperanza de hallarla viva, pero el sistema fallido la dejó sola. La Fiscalía tardó días, la engañó y la extorsionó.



Hoy despide a su hija mientras el Estado intenta cubrir su incompetencia con… pic.twitter.com/7vEeLKdQ6d — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 20, 2026

¿Quién es el propietario del edificio donde hallaron a Edith Guadalupe?

En cuanto al dueño del edificio, identificado como un abogado, la Fiscalía confirmó que no se encontraba en el inmueble al momento del crimen. No obstante, ya fue contactado por las autoridades y actualmente se encuentra en proceso de entrevistas para esclarecer cualquier posible vínculo o conocimiento de los hechos.