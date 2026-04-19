Tras ataque a balazos, muere mujer en Azcapotzalco | Mientras Dormía

Minutos después de la medianoche de este domingo 19 de abril de 2026, atacantes dispararon repetidamente contra una mujer en la Calle 3, entre Central Sur y Calle 22, en la Colonia Aldana de la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México (CDMX).

Ataque armado en la colonia Aldana deja una mujer muerta y un menor herido

Los paramédicos llegaron en una unidad médica y nada pudieron hacer por la víctima, por lo que sólo certificaron su muerte en el lugar. Testigos presentes señalaron que un menor de edad resultó lesionado por el ataque. El pequeño fue trasladado de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron rápidamente la zona para preservar la escena. Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) arribaron en una unidad de servicios periciales, levantaron el cadáver y lo enviaron a la coordinación territorial correspondiente para las diligencias legales. Hasta el momento, las autoridades no conocen el paradero de los responsables.

Accidente mortal en División del Norte: joven fallece en la alcaldía Tlalpan

Un joven falleció tras sufrir un accidente vial en la avenida División del Norte, casi en la esquina con Rancho Piomo, en la Colonia Prados Coapa de la alcaldía Tlalpan, al sur de la CDMX.

Tras el impacto, una mujer que acompañaba al conductor resultó con lesiones. Paramédicos de la Cruz Roja la atendieron y certificaron la muerte del conductor en el sitio.

Elementos de la SSC llegaron velozmente, acordonaron el área y esperaron al personal de la FGJCDMX. Los peritos iniciaron el levantamiento del cadáver y abrieron una carpeta de investigación para determinar las causas exactas del choque.

Persecución en la colonia Portales: detienen a conductor ebrio por daños materiales

Un joven ebrio protagonizó una persecución en la Calle Fuentes Brotantes, casi en la Calzada de Tlalpan, en la Colonia Portales de la alcaldía Benito Juárez.

Reportes iniciales indican que manejaba en estado de ebriedad y dañó varios autos estacionados. Policías de la SSC lo persiguieron hasta darle alcance, cuando ya había chocado contra los vehículos.

Las autoridades lo detuvieron y lo pusieron bajo resguardo para responder por los daños materiales. Afortunadamente, no hubo lesionados en el incidente.

