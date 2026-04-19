¿Juan Jesús “N” cometió el feminicidio de Edith Guadalupe? Estas son las pruebas que la Fiscalía tendría contra él

El feminicidio de Edith Guadalupe, una joven de 21 años que solo buscaba empleo, ha desatado una batalla de versiones entre las autoridades y la defensa del único detenido.

Juan Jesús “N”, quien trabajaba como vigilante en el inmueble de Avenida Revolución 829, se encuentra en prisión preventiva mientras la Fiscalía General de Justicia (FGJ) acumula evidencias que, aseguran, lo vinculan de forma irreversible con el crimen. ¿Cuáles son estas pruebas según la fiscalía?

📝 La Fiscalía CDMX reitera que la imputación por feminicidio contra Juan Jesús “N” se sustenta en datos de prueba.



La institución cuenta con indicios biológicos y otros elementos que permiten establecer la probable participación del imputado como autor material del feminicidio… pic.twitter.com/UucTFg7xIj — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 19, 2026

Encuentran rastros de sangre en la caseta de vigilancia del edificio donde desapareció Edith Guadalupe

La prueba más fuerte presentada por la fiscal general, Bertha Alcalde, se encuentra en el mismo lugar de trabajo del imputado. Los peritos identificaron restos hemáticos (sangre) dentro de la caseta de vigilancia.

Según la investigación, Edith fue atacada en ese espacio con un desarmador tras un presunto altercado. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al sótano y oculto bajo un montículo de arena, donde fue localizado dos días después de su desaparición.

El vigilante habría manipulado las cámaras de seguridad

Otro punto que la Fiscalía resalta es la manipulación del sistema de seguridad. Se detectó que las cámaras de videovigilancia del edificio fueron desconectadas justo en el periodo en que Edith ingresó al inmueble el pasado 15 de abril.

Al ser el vigilante, Juan Jesús tenía acceso directo para manipular el equipo, lo que para las autoridades sugiere un intento deliberado por borrar la evidencia del ingreso y la agresión contra la joven.

¿Qué pasa con el video del elevador del edificio donde desapareció Edith Guadalupe?

La defensa de Juan Jesús, encabezada por el abogado Julián Ortega, ha intentado dar un giro al caso presentando una grabación del elevador de hace una semana. En este video, se observa a un hombre de unos 50 años acosando y agrediendo sexualmente a una mujer.

Según el abogado, este sujeto es alguien que "tiende a molestar a las mujeres" en el edificio. Sin embargo, según la Fiscalía, ese material tiene un sello de tiempo del 7 de abril, ocho días antes del crimen de Edith, y la mujer que aparece ahí no es ella.

Para la autoridad, este video no desvía la responsabilidad del vigilante en los hechos del 15 de abril.

Familia del vigilante detenido por el feminicidio de Edith Guadalupe denuncia tortura e inocencia

A las afueras de los juzgados, el padre del detenido ha defendido a su hijo, describiéndolo como un hombre "noble y trabajador". Asegura que están conscientes de la tragedia, pero sostiene que Juan Jesús es inocente.

Por su parte, la defensa no descartó que el imputado haya sido víctima de tortura, señalando que presenta signos de violencia física tras su detención por parte de la Policía de Investigación (PDI).

Jóvenes acudían con frecuencia al edificio 829 de Avenida Revolución, donde fue asesinada Edith Guadalupe



Se reunían con un hombre de al menos 50 años



En el video se le ve acosando a otra joven pic.twitter.com/gi53iS4acA — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 19, 2026

¿Hay más víctimas ligadas al inmueble donde ocurrió el feminicidio de Edith Guadalupe?

Pese a los reclamos de la familia, la Fiscalía sostiene que cuenta con indicios biológicos sólidos y que las investigaciones continúan. No solo se busca determinar si hubo más implicados en el caso de Edith, sino también identificar si el detenido o el inmueble están relacionados con otros delitos contra mujeres.

La institución añadió que "no fabrica culpables" y que el caso se fortalecerá con análisis genéticos.