Lunes de caos vial en CDMX: The Weeknd y marchas colapsarán el tráfico hoy 20 de abril
Este lunes la CDMX enfrenta una jornada marchas y movilizaciones: desde protestas hasta eventos Revolución, Reforma y hasta 90 mil personas en el Estadio GNP.
Este lunes 20 de abril de 2026, la Ciudad de México amanece con una agenda de movilidad intensa. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), se esperan marchas, 11 concentraciones, 2 citas agendadas y 5 eventos de esparcimiento masivos que impactarán principalmente las alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalco y Miguel Hidalgo.
La complicación vial iniciará desde temprano con una movilización feminista hacia la Fiscalía, pero el punto crítico se trasladará por la tarde al oriente de la capital, donde la coincidencia de dos conciertos de talla internacional en Ciudad Deportiva movilizará a cerca de 90,000 personas de forma simultánea.
Sigue aquí el minuto a minuto con todas las marchas, manifestaciones, tráfico y calles cerradas este lunes.
Marchas y calles cerradas hoy 20 de abril 2026 en CDMX: Cortes viales y eventos masivos
Manifestación avanza por Eje Central y José Ma. Izazaga
Toma previsiones: Manifestantes realizan alto sobre Av. José Ma. Izazaga y Eje Central, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
Rutas alternas: Lorenzo Boturini y Paseo de la Reforma.
Marchas y concentraciones en CDMX hoy lunes 20 de abril
07:30 hrs – Colectiva "Antimonumenta Vivas Nos Queremos" (Cuauhtémoc):
- Ruta: Del Metro Pino Suárez hacia la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (Digna Ochoa y Plácido No. 56) .
- Demanda: Exigen justicia por el feminicidio de una estudiante de enfermería del IPN y demandan una investigación sin omisiones ni revictimización .
- Aforo Estimado: 60 personas.
Movilizaciones Destacadas
- 09:00 hrs – Sindicato Mexicano de Electricistas (Zócalo): Jornada de solidaridad con el movimiento campesino y huelguistas del Nacional Monte de Piedad .
- 09:00 hrs – Colectivo de Búsqueda (Álvaro Obregón): Concentración en la Estación "Olivo" del Metrobús (Insurgentes Sur) para exigir que el Poder Judicial no obstaculice la búsqueda de personas desaparecidas .
- 10:00 hrs – Animalistas CDMX (Polanco): Protesta frente a la Junta de Asistencia Privada (Calderón de la Barca No. 92) para exigir una auditoría a la Fundación Haghenbeck por el manejo del Refugio Franciscano .
Evento Cannábico (Día Mundial de la Liberación de la Marihuana)
- 12:00 hrs – La Comuna 4:20 (Monumento a la Revolución): Evento político-cultural bajo el lema "No Marchamos, Conmemoramos", exigiendo el derecho al autocultivo y alto al acoso a consumidores .
- Aforo esperado: 500 personas
Alerta de Tráfico: Eventos masivos en CDMX hoy lunes 20 de abril
La zona de Iztacalco será intransitable a partir de las 18:00 horas debido a la llegada de fans a la Ciudad Deportiva:
- The Weeknd: Estadio GNP Seguros, 21:00 horas, 70,000 personas.
- Jackson Wang: Palacio de los Deportes, 20:00 horas, 20,000 personas.
- Sound:check Xpo: WTC (Benito Juárez), 12:00 horas, 1,000 personas.
Rutas alternas recomendadas: Se sugiere utilizar el Eje 3 Sur (Añil), Eje 4 Sur (Xola) o el Circuito Interior para evitar las inmediaciones de Viaducto Río de la Piedad.