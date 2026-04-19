Caso Edith Guadalupe: padre de Juan Jesús “N” asegura que su hijo no cometió el feminicidio

En medio de la tensión al exterior de los juzgados de Doctor Lavista, el padre de Juan Jesús “N” salió a declarar ante medios para asegurar que su hijo no es responsable del feminicidio de Edith Guadalupe.

Entre señalamientos y un ambiente cargado, el familiar rechazó las acusaciones y sostuvo la inocencia del imputado, mientras el caso continúa su curso en las instancias judiciales.

Padre de Juan Jesús "N" defiende la inocencia de su hijo en el feminicidio de Edith Guadalupe

Por su parte, el abogado defensor informó que Juan Jesús “N”, quien se encuentra detenido por este caso, presenta signos de violencia, por lo que no descartó que haya sido víctima de tortura.

“Ahorita voy a pedir un receso de 15 minutos… encontramos que tiene signos de que fue golpeado, voy a hablar con él, sino, meter un protocolo por tortura”, declaró el litigante durante el desarrollo de la audiencia.

🚔👨‍⚖️ Al exterior de los juzgados de Doctor Lavista, el padre de Juan Jesús “N” aseguró que su hijo no es el responsable del feminicidio de Edith Guadalupe



📹: Jesús Saviola (@JesusSaviola) pic.twitter.com/utktkauBd9 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 18, 2026

En tanto, el padre del acusado insistió en la inocencia de su hijo y destacó su comportamiento, al describirlo como una persona “noble, trabajadora y responsable con su familia”, además de señalar que no es agresivo.

“Estamos conscientes de lo sucedido, pero nosotros sabemos que él no fue”, expresó, mientras el caso continúa su curso en las instancias judiciales correspondientes.