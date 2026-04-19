Revelan datos de la muerte de Edith Guadalupe: caseta de vigilancia fue clave en el caso

Edith Guadalupe Valdés Zaldívar tenía 21 años. Salió de su casa el 15 de abril de 2026 para una cita de trabajo. Pidió un mototaxi por aplicación en Iztapalapa que la llevó hasta la alcaldía Benito Juárez. Entró a un edificio en Avenida Revolución 829, pero ya no salió: la encontraron sin vida dos días después.

La joven vivía en la colonia Magdalena Atlazolpa. Fue citada para una entrevista de trabajo. Una cámara grabó el momento en que llegó al inmueble a bordo de la motocicleta que le brindó el viaje. De acuerdo con el video, caminó hasta la entrada, ingresó y ese el último momento que se le vio con vida.

Justicia para Edith Guadalupe: un trágico final



Edith fue hallada sin vida en el edificio donde acudió a una supuesta cita de trabajo. Tras su desaparición, las cámaras de seguridad son clave para esclarecer los hechos en un inmueble que ya había sido inspeccionado.



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Familia de Edith Gudalupe acusa que Fiscalía les pidió dinero

La familia de Edith Guadalupe denunció la desaparición de la mujer. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió la ficha de búsqueda, pero de acuerdo con sus parientes, hubo irregularidades y obstáculos después.

Autoridades contaban con datos de dónde podría estar la joven, como la ubicación. La información fue conseguida por sus familiares y entregada a la Fiscalía de CDMX, pero Claudia Zalvídar, su mamá, dijo que les pidieron dinero para acelerar el proceso.

¿Cómo es posible que la @FiscaliaCDMX se aproveche de una desaparición?



La señora Claudia Zaldívar pidió ayuda para encontrar a su hija Edith. Sin embargo, se topó con una bola de corruptos que intentaron extorsionarla.



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Al saber dónde estaba, sus familaires acudieron a manifestarse afuera del edificio donde aseguraban que entró, sin embargo, cuando protestaban fueron informados que un cuerpo fue encontrado y después la fiscalía capitalina confirmó que era Edith Gudalaupe.

"Me piden el dinero por debajo del agua para que realicen su trabajo y no se vale... acá cuento con los mensajes en donde yo le envío a la gente. Solamente le pedí la placa y su nombre y no me lo quiso dar", declaró Claudia Zaldívar.

Alejandro Zaldívar, tío de Edith, aseguró que les pidieron dinero para "agilizar" el acceso a los videos del C5 pues les comentaron que procesos así "salen más rápido".

Lamentable: encontraron el cuerpo de Edith adentro de una bolsa



La joven salió de casa buscando trabajo, después de eso, su familia no supo más de ella. Con ayuda de cámaras de los vecinos vieron que entró a un edificio y nunca salió de ahí.



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Feminicidio de Edith Guadalupe: detienen a vigilante de edificio

El 17 de abril de 2026 fue detenido Juan Jesús "N", vigilante del edificio en donde fue encontrado el cuerpo de Edith Guadalupe.

Luego de ser aprehendido por agentes de la Policía de Investigación (PDI), el hombre tuvo su audiencia inicial y se determinó que seguirá en prisión preventiva oficiosa. Su abogado, Julián Ortega, reveló la existencia de un nuevo video que muestra a otro presunto implicado.

#LoÚltimo | Julián Ortega, abogado de Juan Jesús "N", señalado por el feminicidio de Edith Guadalupe, indicó que existirían metrajes de otro presunto implicado en el crimen.



Ortega declaró que en grabaciones de vigilancia otro sujeto fue visto en el elevador, quien tendría… pic.twitter.com/UWkXUF80mi — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 18, 2026

Edith Guadalupe fue agredida en la caseta de vigilancia

Juan Jesús "N" es acusado por su probable participación en el feminicidio de la joven de 21 años, con quien habría tenido un altercado y la habría agredido.

La versión de la fiscalía señala que se encontraron manchas de sangre en la caseta de vigilancia, lugar donde ella fue atacada con un desarmador.

No obstante, la institución no precisó a qué se refiere con altercardo y si dentro de los hechos hubo una discusión o forcejeo entre ambos. Finalmente fue encontrada sin vida en el sótano del edificio debajo de un montículo de arena.

"De acuerdo con los actos de investigación que realizó la fiscalía, se determinó que el lugar de los hechos fue la caseta de vigilancia del edificio, lugar donde se identificaron restos hemáticos (...) las primeras indagatorias indican que Juan Jesús "N" golpeó y atacó a la víctima con un desarmador en múltiples ocasiones privándola de la vida, psoteriormente ocultó el cuerpo en el sótano del estacionamiento con arena", informó la fiscal general, Bertha Alcalde.