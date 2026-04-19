“Busco un trato justo": “El Chapo” Guzmán manda carta al juez Cogan desde su aislamiento, ¿qué escribió?

Desde la celda más vigilada de los Estados Unidos, Joaquín “El Chapo” Guzmán ha vuelto a escribir una carta para intentar cambiar la realidad que vive en su encierro.

El pasado 12 de abril de 2026, el sinaloense redactó un mensaje directo al juez Brian Cogan, el mismo que lo sentenció a cadena perpetua. En esta ocasión no solo sorprendió por sus exigencias, sino porque el texto escrito a Cogan es en inglés.

‘El Chapo’ Guzmán envía carta al juez Brian Cogan



Pide trato justo en EU y exige respeto a sus derechos



Denuncia condiciones “crueles e inhumanas” en prisión



Afirma que su aislamiento lo está “volviendo loco” pic.twitter.com/0PFJFIpahV — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 18, 2026

¿Qué dice la carta que escribió "El Chapo" Guzmán al juez que lo sentenció?

En la carta, "El Chapo" escribe lo siguiente:

"En nombre de mi mandato de liberación de Joaquín Guzmán, bajo las leyes extranjeras y de los Estados Unidos. Esta es una carta respetuosa sobre mi política constitucional de México, bajo la autoridad de ser extraditado a las leyes de poder de los Estados Unidos para que se me otorgue un trato justo en este país.

El surgimiento de las leyes constitucionales en el tribunal de justicia tiene el derecho de conectarse y ser utilizado para mi protección equitativa de mis derechos en este mandato de liberación. Esta es una declaración de preocupación para el juez de la ley sobre el cumplimiento de mi consentimiento ante la falta de pruebas en la ley federal.

Gracias al juez de distrito de los EU por responder a mi solicitud de imparcialidad de la ley. Asimismo, busco que se preste atención a mis derechos de la 1.ª Enmienda, y a la violación de la 8.ª Enmienda que fue quebrantada."

¿Qué es la Primera y Octava enmienda a la que se refiere "El Chapo" Guzmán?

En su escrito, Guzmán apela a dos pilares de la Constitución estadounidense. Primero, menciona la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión y comunicación, quejándose de que no ha podido recibir llamadas ni visitas, incluso de sus hijas.

Después, señala que se ha roto la Octava Enmienda, la cual prohíbe los "castigos crueles e inusuales". Para el exlíder del Cártel de Sinaloa, pasar 23 horas al día en una caja de concreto sin contacto humano es una tortura que lo está llevando al límite de su salud mental.

"El Chapo" Guzmán redactó su carta en inglés

Aunque en 2017 apenas balbuceaba algunas palabras en inglés, reportes recientes de la prisión indican que ha estado aprendiendo "un poco de inglés" con ayuda de otros internos y guardias. En la carta, se muestra al hombre de 69 años manejado vocabulario en inglés que intenta usar las herramientas legales de EU para suavizar su encierro.

¿Cómo trata Estados Unidos a los reos de alta peligrosidad como "El Chapo" Guzmán?

En el sistema penitenciario federal de EU, especialmente en prisiones como ADX Florence, el trato no es una cuestión de cortesía, sino de seguridad nacional.

La ley estadounidense dicta que el nivel de restricción de un preso debe ser proporcional a la crueldad de sus delitos y al riesgo de fuga o de que siga operando desde la cárcel.

Al ser condenado por tráfico masivo de drogas, asesinatos y lavado de dinero, el sistema justifica el aislamiento total como la única forma de garantizar que Guzmán no vuelva a burlar la justicia.

Un abogado intentó amparar en #México a Joaquín “El Chapo” Guzmán contra el aislamiento en una cárcel de #EstadosUnidos, en donde se encuentra preso.



La demanda fue desechada en diversas instancias hasta llegar a la @SCJN, quien también la desechó, pues se determinó que era… pic.twitter.com/QzKa6B3KaA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 8, 2026

"El Chapo" y su historial de fugas

El estricto régimen de Colorado fue diseñado precisamente para perfiles como el suyo, que han demostrado tener el poder y los recursos para escapar de prisiones de máxima seguridad en otros países. .

¿Van a cambiar la forma en la que vive "El Chapo" en la cárcel?

Mientras él insiste en que su castigo es inhumano, la justicia en EU se mantiene firme en que la sentencia se cumple conforme a los hechos probados en el juicio de 2019, donde se le ordenó además pagar 12.6 mil millones de dólares como parte de su condena.

Por ahora, la carta de de Joaquín Guzmán no cambiará la estadía que lleva en la cárcel, pues no es la primera vez que intenta cambiarla sin éxito.