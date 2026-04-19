¡Cae pieza clave de MetaXchange! Detienen a Nazaret “N” en Polanco por fraude de 150 mdp

La Fiscalía de la CDMX confirmó el día 18 de abril la aprehensión de Nazaret “N” tras un cateo en la colonia Polanco III Sección. A esta mujer se le vincula directamente con la estructura de MetaXchange, una organización que se dedicó a captar dinero de forma masiva bajo promesas que resultaron ser una estafa.

🧵Agentes de la @PDI_FGJCDMX, mediante un cateo en un inmueble en Polanco, detuvieron a Nazaret “N”, identificada como pieza central de MetaXchange, empresa investigada por un esquema de fraude que operaba bajo la fachada de inversiones en la Ciudad de México. pic.twitter.com/sw1tgFZwEr — Bertha Alcalde Luján (@BerthaAlcalde) April 18, 2026

¿Qué es MetaXchange y cómo estafaban?

MetaXchange es una empresa mexicana dedicada a gestionar el patrimonio de sus clientes, además del uso de trading (inversiones en divisas, criptomonedas. Desde el año 2020, MetaXchange se presentaba ante los capitalinos como una opción seria de inversión. Ofrecían rendimientos de hasta el 15% mensual, una cifra altísima comparada con cualquier banco.

Para dar confianza, utilizaban oficinas en zonas exclusivas, cuentas bancarias registradas y contratos legales. En los primeros meses, los inversionistas recibían sus pagos puntualmente, lo que servía para que ellos mismos recomendaran a familiares y amigos, alimentando así la pirámide.

¿Cuál era el modus operandi de MetaXchange?

Los análisis financieros de la Fiscalía revelaron que el dinero nunca se invirtió en operaciones reales. En realidad, los rendimientos de los viejos socios se pagaban con el dinero que entregaban los nuevos clientes. Este modelo, conocido como esquema Ponzi, colapsó cuando dejaron de entrar nuevas víctimas y los pagos se detuvieron en seco.

A la fecha, el rastro de los recursos perdidos supera los 150 millones de pesos, afectando el patrimonio de al menos 120 personas que ya presentaron denuncias formales.

Cateo en Polanco y detención de Nazaret “N”

La captura de Nazaret “N” ocurrió este 17 de abril de 2026. Agentes de la Policía de Investigación (PDI) irrumpieron en un domicilio de la alcaldía Miguel Hidalgo para ejecutar la orden de aprehensión. Según las investigaciones, ella era una pieza fundamental en la captación y el convencimiento de los clientes.

Tras su detención, fue trasladada para rendir declaración y que un juez determine su situación jurídica en las próximas horas.

Patrick y Mariana: los otros implicados en el fraude millonario de MetaXchange

La Fiscalía ya tiene bajo proceso a otros dos personajes clave de la empresa. Patrick “N”, quien presuntamente manejaba las cuentas y el flujo de los recursos, ya fue vinculado a proceso y se encuentra en prisión preventiva.

Por otro lado, Mariana “N” también enfrenta un proceso penal, aunque con medidas cautelares, por ser el enlace directo con los inversionistas defraudados.

Investigación contra MetaXchange sigue abierta por más denuncias

Aunque ya hay tres detenidos, la Fiscalía CDMX no ha cerrado el caso. Se continúa con el rastreo de cuentas bancarias y el análisis de documentos para determinar si hay más implicados o si el monto del fraude es mayor.