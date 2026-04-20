Noche de fuego en Xalostoc: Arde fábrica de pegamentos en Ecatepec, Edomex

La tranquilidad de la noche en Ecatepec se rompió con el estruendo de las llamas. Alrededor de las 10:00 p.m., un reporte al C4 alertó sobre un incendio masivo en la calle Hierro, en la colonia Rústica Xalostoc. Lo que ardía no era cualquier cosa: una fábrica de pegamentos para calzado y pigmentos negros, materiales altamente inflamables que en cuestión de minutos levantaron una columna de humo visible desde varios puntos del Valle de México.

Durante la madrugada, un incendio en un predio baldío en Iztapalapa, sobre Camino al Cerro de la Estrella, movilizó a bomberos tras el reporte de vecinos.



El fuego, alimentado por basura y objetos viejos, fue controlado a tiempo y no dejó personas lesionadas.@oscar_mendoza31… pic.twitter.com/zve86d3XCf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 20, 2026

"Yo les abrí el zaguán": El reporte del trabajador tras las llamas en fábrica de Xalostoc

José Millán, trabajador de la zona, fue de los primeros en notar que algo andaba mal. "Vi que se estaba quemando al lado y salí a ver; efectivamente empezaba la lumbre", relató. Sin pensarlo mucho, José llamó a los servicios de emergencia y esperó en la entrada para facilitar el acceso.

"Ya les hablé a ellos, llegaron los bomberos y les abrí el zaguán para que pudieran ingresar rápido", explicó, permitiendo que el ataque al fuego fuera directo desde los primeros minutos.

Bomberos atienden incendio en fábrica de Xalostoc

La emergencia fue de tal magnitud que los bomberos de Ecatepec no pudieron solos. Fue necesario el apoyo de vulcanos de Tlalnepantla y Ciudad Nezahualcóyotl para sumar cerca de 200 elementos en el sitio.

Juan Jesús, director de Protección Civil de Ecatepec, detalló que el fuego se extendió por una superficie de 2 mil metros cuadrados, donde el mayor riesgo era la explosión de los químicos y solventes utilizados para fabricar adhesivos.

Desalojo preventivo en la Vía Morelos por incendio en fábrica

Para los vecinos, como Sergio Mendoza, no hubo tiempo de sacar nada. "Se salió de control y ya no hubo manera de que estuviéramos ahí, nos desalojaron", comentó mientras veía a lo lejos cómo la policía municipal y estatal acordonaban el perímetro.

La Vía Morelos, una de las arterias más importantes de la zona, tuvo que ser cerrada totalmente para permitir el paso de las pipas de agua y evitar que los curiosos se acercaran al humo tóxico.

¿Lograron apagar el incendio en Xalostoc?

Cerca de la medianoche, el reporte de Protección Civil indicaba un control del 40%, pero el trabajo fuerte continuó durante la madrugada. Tras casi cuatro horas de combate, los tragahumo lograron sofocar el fuego por completo.

"No tenemos lesionados, afortunadamente tenemos saldo blanco al momento", confirmó el director Juan Jesús, descartando víctimas fatales o personas intoxicadas a pesar de la densidad de los químicos quemados.

Esto pasó #MientrasDormía...



Una persona perdió la vida de después de volcar el vehículo en el que viajaba en Periférico Sur y cerrada de Suiza, en la alcaldía Magdalena Contreras de la #CDMX



El reporte de @Fher_Torito https://t.co/Fnu87VIJEx pic.twitter.com/A7o8PlwrX2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 12, 2026

Investigan qué prendió la chispa en Xalostoc

Aunque los daños materiales son cuantiosos, aún se desconoce qué fue lo que originó el incendio dentro de la bodega de pigmentos.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para determinar si se trató de una falla eléctrica o algún descuido. Esto fue lo que ocurrió mientras usted dormía.