Metro CDMX en vivo hoy 19 de abril: ¿Cómo va el avance de trenes y qué líneas tienen fallas?
¿Vas a salir hoy domingo de compras o a pasear en la CDMX? Antes de salir de casa, consulta cómo va el avance de trenes en la red del Metro y evita sorpresas.
Azteca Noticias te ofrece el seguimiento EN VIVO, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas anticipar tu trayecto al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) este domingo 19 de abril de 2026.
Metro CDMX en vivo hoy 19 de abril: ¿Cómo va el avance de trenes y qué líneas tienen fallas?
Siguen problemas en Línea 1
Usuarios reportan más de 10 minutos sin que pase un tren en la Línea 1, que corre de Observatorio a Pantitlán.
@MetroCDMX Muevan su pinche L1 ya más de 10 minutos esperando un chingado tren. De un tiempo para acá nadamás falla y falla, ya ni porque es domingo no jodan.— Creed Manzano Dominguez (@CredManzano) April 19, 2026
Retrasos en Línea 1
Usuarios indican que en 13 minutos no ha pasado un tren en la estación Moctezuma de la Línea 1, en dirección a la terminal Observatorio.
Que pasa con la línea 1 dirección observatorio, ya llevo 13 minutos esperando en Moctezuma y no pasa nada, la gente ya comenzó a salirse de la estación, si habrá servicio??— Damariz Galicia (@GaliciaDam45124) April 19, 2026