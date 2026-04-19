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Metro CDMX en vivo hoy 19 de abril: ¿Cómo va el avance de trenes y qué líneas tienen fallas?

¿Vas a salir hoy domingo de compras o a pasear en la CDMX? Antes de salir de casa, consulta cómo va el avance de trenes en la red del Metro y evita sorpresas.

Qué pasa en el Metro
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy?|X @MetroCDMX.

Escrito por: César Contreras

Azteca Noticias te ofrece el seguimiento EN VIVO, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas anticipar tu trayecto al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) este domingo 19 de abril de 2026.

Metro CDMX en vivo hoy 19 de abril: ¿Cómo va el avance de trenes y qué líneas tienen fallas?

Siguen problemas en Línea 1

Usuarios reportan más de 10 minutos sin que pase un tren en la Línea 1, que corre de Observatorio a Pantitlán.

Retrasos en Línea 1

Usuarios indican que en 13 minutos no ha pasado un tren en la estación Moctezuma de la Línea 1, en dirección a la terminal Observatorio.

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