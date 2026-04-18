Misterio y dolor en CDMX: Trasladan cuerpo de Edith Guadalupe, joven hallada sin vida en la Benito Juárez

La madrugada de este sábado estuvo marcada por el dolor y la incertidumbre luego de la entrega del cuerpo de Edith Guadalupe Valdez, una joven de 21 años, quien fue localizada sin vida en un edificio de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Familiares y amigos recibieron los restos poco antes de la medianoche, luego de que autoridades concluyeran con los procedimientos periciales correspondientes al caso Edith Guadalupe.

¿De dónde fue trasladado el cuerpo de Edith Guadalupe?

El cuerpo de la joven fue liberado por el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, ubicado en la colonia Doctores, donde se realizaron los análisis necesarios para esclarecer las causas del fallecimiento.

Posteriormente, una carroza fúnebre partió rumbo a la alcaldía Iztapalapa, marcando el inicio del último recorrido de la joven hacia su velación.

¿Dónde será velada Edith Guadalupe?

De acuerdo con los primeros reportes, la carroza arribó alrededor de las 03:30 de la madrugada a un domicilio en la colonia Apatlaco, en la alcaldía Iztapalapa, donde familiares y seres queridos comenzaron a despedirla.

El ambiente estuvo marcado por el silencio, la tristeza y la exigencia de respuestas ante lo ocurrido.

¿Qué se sabe del caso Edith Guadalupe?

Hasta el momento, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no han dado a conocer detalles concluyentes acerca de las causas de la muerte. El caso continúa bajo investigación, y se espera que en las próximas horas se esclarezcan las circunstancias en las que esta joven fue encontrada sin vida en un edificio de la Benito Juárez.

#JusticiaParaEdith | Quería trabajar para ayudar a su familia y termió en una bolsa



Edith Guadalupe, de 21 años, desapareció tras ingresar a un edificio en la alcaldía Benito Juárez, en la CDMX. Su familia tuvo que hacer el trabajo que las autoridades no hicieron: buscar… pic.twitter.com/Fc5kxoOhQd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 18, 2026

Familiares aún no han confirmado si el cuerpo de Edith Guadalupe será cremado o enterrado, por lo que se espera que en las próximas horas se definan los servicios funerarios. La muerte de la joven ya generó una enorme conmoción entre vecinos y usuarios en redes sociales, quienes piden justicia y claridad en las investigaciones.

Mientras avanza el caso, queda una pregunta que resuena entre quienes la conocieron: ¿qué ocurrió realmente con Edith Guadalupe y cuándo habrá respuestas claras para su familia?