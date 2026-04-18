Encuentran sin vida a Hugo Basurto y su perrita “Isis”, desaparecidos en Naucalpan

Hugo Basurto de Hoyos, de 61 años, desapareció con su perrita "Isis" en el municipio de Naucalpan, Estado de México previo a la Navidad de 2025, y tras meses se búsqueda, ambos fueron encontrados sin vida.

Luis Rodríguez, abogado del caso, confirmó a Azteca Noticias que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) les informó que ambos fueron encontrados tras ser vistos por última vez el 19 de diciembre de 2025.

Hugo Basurto y su perrita "Isis" llevaban un mes sin vida

La investigación deja más dudas que respuestas pues el el señor y su mascota tenían un mes aproximadamente de haber fallecido, sin embargo, fue hasta ahora cuando se informó de la localización de ambos.

"Se nos hace bien raro porque nos comentan que tiene como un mes de muerto, entonces, está bien raro", compartió el amigo de Hugo Basurto.

Luego de ser notificados de la muerte, se procedió a la necropsia para determinar la causa del fallecimiento.

"Se nos hace bien raro, porque dicen que se quitó la vida; no creo. Lo han deber matado y dicen que tiene un mes de muerto, junto con la perra (...) él no usaba pistolas, está raro todo", añadió.

Cámaras captaron a Hugo y su perra "Isis" antes de desaparecer

La familia y amigos de Hugo Basurto pidió ayuda en redes sociales para encontrarlo. Sus cercanos pudieron conseguir videos de la última vez que fueron vistos saliendo de su casa.

Hugo Basurto fue captado caminando con su mascota, una pastor belga de 8 años de edad por calles de la colonia Bosques de Echegaray.

Lo último que se supo es que iría hacia Plaza Satélite, para acudir a un banco donde se vería con una mujer para entregarle un dinero.

Hugo Basurto de 61 años, y su perrita Isis, una pastor belga de 8 años, fueron vistos por última vez el 19 de diciembre de 2025.



Salieron de su #casa en la colonia Bosques de Echegaray con dirección a Plaza Satélite para una cita a las 11:00 a.m., pero nunca llegaron.



La… pic.twitter.com/rBrPLndD6B — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 31, 2025

Autoridades de Naucalpan señalan que Hugo Basurto se quitó la vida

El 21 de diciembre de 2025, un grupo de amigos salió a buscarl en hospitales de la zona, pero lo encontraron. Visitaron el Penal de Barrientos y los separos de Naucalpan, Cuautitlán y Tlalnepantla para buscarlo, pero no hubo registro de que fue detenido.

Luis Rodríguez, abogado que investiga el caso, comentó en diciembre pasado a Azteca Noticias que la última ubicación del celular de Hugo arrojó que estaba cerca de un río en la zona de Echegaray.

“Siento que lo reclutaron": Madre de Adrían Hernández, desaparecido en Cuautitlán, sigue buscándolo

Hoy la Guardia Municipal de Naucalpan aseguró en comunicado que el señor de 61 años y su perra estaban en una zona colindante con el municipio.

En el lugar encontraron un arma y "con base en los indicios recabados en el sitio y de acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho apunta a un posible suicidio, sin que se adviertan elementos que indiquen la participación de terceros".