Metro CDMX: Lo que debes saber sobre el servicio HOY | Esperas de 5 minutos en cada estación de Línea B

Revisa qué pasa en el Metro CDMX además de cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, durante HOY sábado 18 de abril de 2026; ¡Llega a tiempo a tu destino!

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