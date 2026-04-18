Metro CDMX: Lo que debes saber sobre el servicio HOY | Esperas de 5 minutos en cada estación de Línea B
igue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy 18 de abril de 2026. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.
Revisa qué pasa en el Metro CDMX además de cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, durante HOY sábado 18 de abril de 2026; ¡Llega a tiempo a tu destino!
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Metro CDMX: Lo que debes saber sobre el servicio HOY | Esperas de 5 minutos en cada estación de Línea B
Paradas de más de 5 minutos en cada estación de la Línea B
¿Qué pasa en la Línea B? Usuarios del Metro de la Ciudad de México señalan que: "Metro Romero Rubio no avanza dirección buena vista, ya ni porque es fin de semana. @AdrianRubalcava que onda? Más de 5 min haciendo base".
Metro Romero Rubio no avanza dirección buena vista, ya ni porque es fin de semana. @AdrianRubalcava que onda? Más de 5 min haciendo base— Carlos Garcia (@CarlosG03876588) April 18, 2026
Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy
Desde las 6:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio) ya opera con normalidad luego de permanecer parcialmente cerrada debido a los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 31° C Mín. 14° C. pic.twitter.com/fAFZ0JS87x— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 18, 2026