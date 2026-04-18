Edificio donde fue hallada Edith Guadalupe citaban para trabajo de limpieza; “negaron haberla visto”

Edith Guadalupe Valdéz Zaldívar salió de su casa con la esperanza de encontrar trabajo. Desde Iztapalapa llegó en mototaxi por aplicación hasta un edificio, pero no salió de este y la encontraron sin vida esta mañana.

La joven de 21 años fue reportada como desaparecida desde el 15 de abril pasado al salir de su casa en la colonia Magdalena Atlazolpa, pero la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) confirmó que su cuerpo fue encontrado.

Edith Guadalupe llegó a buscar trabajo a edificio en Benito Juárez

Para llegar al lugar donde tendría una cita de trabajo, Edith Guadalupe pidió el servicio de un mototaxi por aplicación que la llevó a un edficio ubicado en Avenida Revolución 829, colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez.

Una cámara de seguridad grabó el momento exacto en que ella llegó a bordo de la motocicleta y caminó a la entrada del inmueble, sin embargo, ese fue el último momento que se le vio con vida. De acuerdo con el video, arribó al punto a las 17:57 horas.

Edificio donde estaba Edith Guadalupe al parecer citaba para ofertas de empleo

Bertha Luján, fiscal general de justicia de la CDMX, confirmó que se tiene identificado un departamento dentro del inmueble a donde pudiera haberse dirigido Edith.

De acuerdo con la funcionaria, no hay denuncias previas de algún delito relacionado con este inmueble, como trata de personas.

Hasta ahora ya se tiene identificado a un probable responsable de la muerte de Edith. Sin embargo, se investiga si hay más personas involucradas, pero no hay personas detenidas por estos hechos, pero la muerte de la joven de 21 años es investigada como feminicidio.

Magdalena Rivero, tía de Edith Guadalupe, comentó que una vecina del edificio en el que encontraron a su sobrina declaró que en el lugar presuntamente contrataban a mujeres para colocarlas en algún trabajo, como una agencia de colocación de trabajo de limpieza.

"Entró y nunca salió, por eso supimos la ubicación exacta de ella. Lo que supimos después fue porque una vecina se acercó a mí y me dijo que en ese domicilio citaban a la señoritas con la esperanza de colocarlas en algún trabajo, como una agencia de colocación de trabajo de limpieza", contó su tía.

En su declaración ante medios de comunicación, añadió que mujeres que llegaron a ir al lugar preguntaban a comeciantes de la zona donde estaba la supuesta agencia, "pero las mandaban a ese domicilio".

En el edificio había personas de seguridad y, de acuerdo con lo que externó Magdalena, negaron haber visto a Edith Guadalupe el día que acudió.

"Había personas de seguridad. Mis primos se presentaron el día miércoles, el día que desapareció, se presentaron en la noche y los policías dijeron que no la habían visto ingresar. Se les mostraron fotos, ellos negaron haberla visto", relató.

"La @FiscaliaCDMX no nos hizo caso", tía de Edith



Magdalena Rivero aseguró que su sobrina fue al departamento buscando trabajo de limpieza y su destino fue otro.



Pide que investiguen el domicilio, ya que no es la primera vez que citan jóvenes en dicho lugar.



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Familia de Edith Guadalupe acusa que Fiscalía pidió dinero para buscarla

La familia de Edith Guadalupe acusó que personal de la Fiscalía de la CDMX les pidió dinero "por debajo del agua”, de acuerdo con su mamá Claudia.

"Me piden el dinero por debajo del agua para que realicen su trabajo y no se vale... acá cuento con los mensajes en donde yo le envío a la gente. Solamente le pedí la placa y su nombre y no me lo quiso dar", declaró Claudia Zaldívar cuando protestaba afuera del edificio donde entró su hija y antes de que ser informada de su hallazgo sin vida.

La fiscalía dio a conocer después que el personal señalado de extorsionar a la familia fue separado de sus funciones y el área de Asuntos Internos lo investiga.